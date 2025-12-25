Мэр Якутска Евгений Григорьев вылил в раковину подаренный ему на Новый год дорогой элитный алкоголь и призвал жителей города перестать преподносить друг другу спиртные напитки. Видео с публичным уничтожением подарков и обращением к горожанам он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам Григорьева, сам он не пьет и принципиально отказывается хранить, дарить или передаривать алкоголь. При этом градоначальник признал, что спиртные напитки являются одним из самых распространенных в России подарков на различные праздники.

«Я негативно отношусь к алкоголю. Сам не пью и других призываю отказаться от этого. Тем не менее, даже мне люди дарят алкоголь на различные праздники. Никому дарить или передаривать я это не буду. Вот как я обычно поступаю», —произнес Григорьев перед камерой.

После этого якутский мэр вылил в раковину содержимое нескольких бутылок с дорогостоящими крепкими напитками, предварительно вскрыв упаковки канцелярским ножом.

«Пожалуйста, не обижайтесь, я очень ценю ваше внимание», — извинился он перед теми, кто преподнес ему эти подарки.

Также Григорьев призвал жителей столицы республики последовать его примеру и отказаться от употребления спиртного в преддверии Нового года и на сам праздник.

«Алкоголь никому не приносит счастья. От этого страдают ваши семьи, жены, любимые люди. Давайте все вместе откажемся от алкоголя, укрепим жизнь, наши семьи и вместе станем опорой для нашей страны», — обратился Григорьев к якутянам.

Он напомнил, что глава Якутии Айсен Николаев объявил наступающий 2026-й Годом культуры, и предложил вдохновляться этим при выборе новогодних подарков.

«Вместо алкоголя можно подарить человеку абонемент в спортзал, в театр, подарить книгу, чтобы человек культурно обогащался», — посоветовал Григорьев.

Мэр Якутска широко известен как борец с алкоголизацией населения. Вместе с депутатами городской думы он подготовил законопроект об ограничении продажи спиртного, добившись ее запрета на шесть дней в году — 1 июня (в День защиты детей), 21 июня (на праздник Ысыах), в День знаний (1 сентября), в День города (второе воскресенье сентября) и на «последний звонок» в школах (в конце мая).

Один из якутских ресторанов в честь инициативы Григорьева отказал своим клиентам в продаже крепкого алкоголя на День города. Из ассортимента спиртных напитков в меню заведения осталось только пиво, но и при его подаче покупателя заставляли в течение нескольких секунд смотреть на фото мэра города с надписью «Трезвость — норма жизни».

Также Григорьев ведет активную кампанию против торговых точек, продающих алкоголь в ночное время. Он пригрозил, что будет применять к таким магазинам самые суровые меры вплоть до сноса. По его распоряжению в преддверии новогодних праздников профильные ведомства усилили контроль за розничной продажей спиртного. Сам мэр предложил горожанам сообщать о нарушениях, чтобы к Новому году их успели пресечь.