Вылет авиарейса из Самары в Анталью задержали на 18 часов. «Инфо24» пишет, что частично причиной стала шутка женщины-гинеколога, которая сообщила администрации аэропорта о взрывном устройстве на борту самолета.

Самолет турецкой авиакомпании Southwind Airlines должен был вылететь из самарского аэропорта Курумоч 19 октября в 2:45 по местному времени. По словам пассажиров, они приехали на регистрацию за несколько часов и уже тогда на стойке узнали, что рейсы в Турцию и ОАЭ задерживаются. Впоследствии их вылет в Анталью многократно откладывали, объявляя об этом чуть ли не каждые полчаса. К моменту, когда туристов пригласили на посадку, срок задержки перевалил за 15 часов.

Рядом с самолетом пассажиры увидели пожарную машину и автомобили экстренных служб. Им сообщили, что поступил сигнал о заложенной на борту бомбе, поэтому проводится проверка. Очевидцы рассказали «Самарской газете», что у кого-то из пассажиров во время работы саперов начался нервный срыв, а одному человеку стало плохо, и пришлось вызывать медиков.

По данным Инфо24, информация о взрывном устройстве на борту самолета поступила от нетрезвой пассажирки — женщины-гинеколога, которая должна была лететь в Анталью с друзьями, но поругалась с ними и решила отомстить, позвонив и «заминировав» борт. Ее попутчики рассказали «Самарской газете», что в терминале она вела себя неадекватно.

«Пинала и опрокидывала мусорки, кричала и ругалась на всех. В итоге обиделась на друзей, решила никуда не лететь и устроить остальным такое приключение», — поделилась одна из пассажирок.

Когда саперы подтвердили, что бомбы на борту нет, пассажирам разрешили пройти в самолет. Рейс вылетел в 20:27 по местному времени, общий срок задержки достиг 18 часов. «Заминировавшей» самолет женщине грозит до 10 лет лишения свободы по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о подготовке террористического акта).

