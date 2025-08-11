В Кировском районе Новосибирска мужчина дважды направил свой грузовик Howo в группу людей на крыльце здания и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал, но водителя разыскивают: на него завели уголовное дело о покушении на убийство. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

Инцидент произошел около 05:00 утром 10 августа возле кафе-бара «У дороги» (дом 79Б по улице Петухова). Водитель грузовика подогнал свою машину задним ходом ко входу в заведение и дважды сдал назад, пытаясь задавить стоявших там людей. Его действия запечатлела установленная рядом уличная камера видеонаблюдения.

На этом видео, опубликованном в телеграм-канале АСТ-54 black, видно, как водитель, включив заднюю передачу, намеренно врезается на своем самосвале в крыльцо заведения, где в это время стоят люди. Затем грузовик отъезжает на несколько метров вперед и повторяет опасный маневр.

Местный паблик «АСТ-54» со ссылкой на своего подписчика предположил, что водитель якобы пытался таким образом отомстить за драку, в которой накануне предположительно был избит его знакомый. Новосибирская Госавтоинспекция сообщила, что в результате наезда никто не пострадал, но крытое крыльцо здания и его дверь получили повреждения.

Кировский районный следственный отдел новосибирского областного СУ СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). «Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия, госпитализации в медицинские учреждения не потребовалось», — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого и установления обстоятельств случившегося. Контроль за расследованием взяла на себя региональная прокуратура. В ведомстве уточнили, что водитель грузовика не смог реализовать свой преступный умысел, поскольку «его действия стали очевидны для лиц, которые смогли разбежаться в разные стороны».

По иронии, с сегодняшнего дня — 11 августа — на улице Петухова в Новосибирске полностью запретили парковку большегрузного транспорта с целью оптимизации и повышения безопасности дорожного движения в Кировском районе.