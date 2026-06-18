Ни одна из автоматических станций экологического мониторинга в Юго-Восточном округе Москвы и прилегающих районах Подмосковья 18 июня не зафиксировала роста загрязнения воздуха на приземном уровне. Об этом рассказала метеоролог Ирина Кузнецова.

По ее словам, сейчас в столице сложились условия, способствующие быстрому рассеиванию примесей.

«В Москве наблюдаются интенсивные условия рассеивания примесей. Благодаря этому продукты горения быстро поднимаются от земли в вышележащие слои атмосферы на 150-200 м — гораздо выше верхних этажей жилых зданий. Концентрации загрязняющих веществ быстро снижаются в процессе переноса и не затрагивают приземный уровень загрязнения воздуха», — отметила Кузнецова.

Поводом для разъяснений стала ситуация после атаки беспилотников утром 18 июня. Тогда несколько дронов долетели до Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где возник пожар. Днем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что возгорание в основном локализовали.

В соцсетях появились сообщения о якобы выпавшем в Подмосковье «нефтяном дожде»: жители юго-востока Москвы и соседних городов области жаловались на едкий запах и черные маслянистые капли, остающиеся на поверхностях после дождя.

В Министерстве экологии и природопользования Московской области эти сообщения опровергли. По данным ведомства, никакого «нефтяного дождя» в регионе не выпадало, а в Балашихе жители наблюдали оседание продуктов горения в виде сажи — такой же, какая образуется в печке или костре. На постах наблюдения в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

Тем не менее жителям региона посоветовали без необходимости не выходить на улицу, при выходе использовать маски или увлажненную марлю, держать окна закрытыми ночью и ранним утром, когда задымление максимально, и не перенапрягаться физически.

Мосэкомониторинг по состоянию на 16:00 также не зафиксировал превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе столицы.