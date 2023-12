«Пророссийские тролли» использовали видеоролики с американскими знаменитостями в вирусной кампании по дезинформации, направленной против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут The Wall Street Journal (WSJ) и The New York Times (NYT) со ссылкой на отчет Центра анализа угроз Microsoft.

Речь идет о записях, на которых актеры Элайджа Вуд, Дин Норрис, Джон Макгинли, актрисы Присцилла Пресли и Кейт Флэннери, музыкант группы System of a Down Шаво Одаджян и боксер Майк Тайсон обращаются к некому Владимиру, призывая его бороться с наркотической и алкогольной зависимостью.

Ролики начали распространяться в российских соцсетях с июля 2023 года, затем их подхватили СМИ, в том числе государственные, говорится в отчете Microsoft. Одним из первых стало вируситься видео с Элайджей Вудом, на котором актер, обращаясь к «Владимиру», говорит о его «серьезной зависимости от наркотиков и алкоголя», призывает следить за своим здоровьем и предлагает пройти лечение в американский клинике.

Ролик представлял собой запись «сторис» якобы из инстаграма* Вуда и содержал признаки монтажных склеек. В российских соцсетях и СМИ они распространялись с утверждениями, что Вуд обратился непосредственно к Зеленскому, хотя актер не упоминал фамилию украинского президента. После этого, как говорилось в сообщениях, аккаунт Вуда в инстаграме* заблокировали и удалили.

В марте 2023 года актер рассказывал в интервью WSJ, что его аккаунт в инстаграме* закрыт для широкой публики ради возможности делиться фотографиями, которые «не всегда хочется выкладывать на всеобщее обозрение».

По наблюдениям экспертов Microsoft, с июля аналогичным образом были использованы видео еще шести знаменитостей, пишет WSJ. Все ролики были отредактированы, дополнены эмодзи, ссылками и логотипами медиа и распространены «пророссийскими троллями», считают в Microsoft.

Видео звезд, в частности Вуда и Тайсона, в действительности были взяты предположительно без их ведома из приложения Cameo, которое позволяет знаменитостям за плату отправлять персонализированные ролики поклонникам, пишут издания. Видео с Вудом было подлинным, но «переделанным в рамках усилий России по ложному очернению Зеленского», утверждает NYT.

В Cameo газете сообщили, что подобные видео нарушают правила сообщества компании.

«В случаях, когда такие нарушения подтверждаются, Cameo обычно принимает меры по удалению проблемного контента и приостанавливает действие учетной записи покупателя, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы», — заявили в компании.

Представитель Элайджи Вуда подтвердил NYT, что актер записывал видео через Cameo, но оно «никоим образом не предназначалось для обращения к Зеленскому и вообще не имело никакого отношения к России, Украине или войне».

Связаться с представителями других знаменитостей изданиям не удалось.

* деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена