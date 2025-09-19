Эстонский МИД вручил посольству России в Таллине официальную ноту протеста. Поводом для этого послужила публикация российским диппредставительством информации о наборе абитуриентов на бесплатное обучение в вузах страны в 2026/2027 учебном году, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.

В заявлении министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна уточнил, что в ноте было указано на действующий в стране запрет, который не позволяет вовлекать местную молодежь в мероприятия на территории России или Беларуси, если они организованы властями этих государств.

Цахкна также подчеркнул, что законодательство запрещает гражданам Эстонии сознательно способствовать такому участию. Такая норма, регламентирующая деятельность лиц младше 21 года, являющихся как гражданами страны, так и обладателями вида на жительство, действует с декабря 2024 года, напомнил глава ведомства.

«Подобные публикации могут подтолкнуть граждан Эстонии к нарушению санкций и, следовательно, к возможным штрафам», — сказал он.

В середине августа эстонский МИД настоятельно рекомендовал своим гражданам воздержаться от любых поездок на территорию России. Тем соотечественникам, кто уже находится в стране, ведомство посоветовало покинуть ее и вернуться на родину в кратчайшие сроки.

В начале сентября эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для вручения ноты протеста. Причиной стал инцидент с якобы российским вертолетом Ми-8, который, по утверждению Таллина, без разрешения находился в воздушном пространстве Эстонии около четырех минут.

Как заявили в эстонском внешнеполитическом ведомстве, этот инцидент стал уже третьим случаем нарушения воздушной границы со стороны России с начала текущего года. Ранее аналогичные прецеденты, связанные с залетами российских вертолетов, фиксировались в мае и июне.