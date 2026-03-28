Болгарские власти экстрадировали в США двух граждан России — Олега Ольшанского и Сергея Ивина, обвиняемых американской стороной в нарушении санкций и отмывании денег. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Софии, Апелляционный суд болгарской столицы оставил в силе решение об их выдаче несмотря на протесты российской стороны.

Россияне были задержаны в Болгарии в декабре 2025 года по запросу США. На протяжении всего периода следствия российское посольство оказывало задержанным консульскую поддержку: дипломаты регулярно посещали их в СИЗО, добивались улучшения условий содержания, присутствовали на судебных заседаниях и информировали родственников.

Однако болгарский суд принял сторону США, и 26 марта 2026 года Ольшанский и Ивин были переданы американским властям.

МИД России направил в болгарское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием воздержаться от экстрадиции, указав на предвзятое отношение к россиянам в США и острую проблему несоблюдения прав человека в американской юрисдикции. Ведомство пообещало продолжить делать все возможное для облегчения судьбы соотечественников и их скорейшего возвращения на родину.

Ситуацию осложняет поведение первого адвоката Ольшанского — болгарина Константина Янева. Как сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом процесса, юрист забрал личные вещи подзащитного для отправки семье, но подменил их, отправив в Россию чемодан с чужими грязными вещами, после чего перестал выходить на связь. На личной странице Янева в запрещенной в РФ соцсети обнаружены фотографии с нацистской символикой, включая эмблему СС «Мертвая голова».

В МИД России заявили, что «безосновательное, в том числе с точки зрения болгарского законодательства, задержание россиян с целью их передачи американцам лишь закрепляет за Софией неблаговидное реноме безропотной марионетки Вашингтона».