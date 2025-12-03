Замглавы МИД России Сергей Вершинин в специальном интервью RTVI назвал террористическими атаки на танкеры возле берегов Турции. При этом в Москве считают, что вряд ли Турция откажется от предложений посредничества по Украине.

«Нападения на суда в турецкой экономической зоне являются, естественно, неприемлемыми, и мы оцениваем это как террористические нападения, и, естественно, они подлежат осуждению», — заявил Сергей Вершинин.

По словам дипломата, в «технических деталях» произошедшего «сейчас разбираются».

«Но понятно, что нападения на гражданские суда, угрозы жизни для моряков разных стран (в том числе и россиян) — они недопустимы и требуют осуждения», — продолжил замминистра.

Сергей Вершинин отметил, что Анкара выразила большую обеспокоенность инцидентом, и «это совершенно справедливые чувства обеспокоенности». При этом, по его мнению, Турция не откажется от предложений посредничества по Украине.

«Мне трудно говорить о том, как это повлияет на позицию других стран, в частности, Турции, с которой у нас хорошие, добрые отношения. Я не думаю, что это уменьшит или как-то изменит потенциал посредничества, который существует у Турции, который мы высоко ценим, — отсюда и тот факт, что именно последние три раунда переговоров прошли в Стамбуле», — сказал замглавы МИД России.

При этом в Москве не знают, откажется ли Турция от поставок вооружений Украине (в связи с чем глава МИД России Сергей Лавров выражал недоумение в интервью турецкой газете Hürriyet).

«Конечно же, не мне говорить о том, какую позицию займет Турция в связи с этим происшествием», — отметил Сергей Вершинин.

«Естественно, мы за то, чтобы было найдено какое-то решение. И мы за то, чтобы не поступало оружие в зону конфликта, потому что это для нас является дестабилизирующим фактором. Фактором, который, конечно, не идет на пользу тем усилиям, которые сейчас осуществляются, для того чтобы найти решение с учетом первопричин конфликта», — заключил дипломат.

28 ноября власти Турции сообщили, что у берегов страны в Черном море загорелись танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии.

Западные СМИ писали, что танкеры являются частью «теневого флота» России, созданного для обхода нефтяных санкций, и были атакованы украинскими военно-морскими дронами — безэкипажными катерами Sea Baby.