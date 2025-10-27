МИД России распространил официальное заявление с рекомендациями для россиян, планирующих поездки в США. Ведомство советует соотечественникам тщательно оценивать потенциальные риски, связанные с особенностями американского законодательства в сфере семейных правоотношений.

Согласно информации министерства, в последнее время участились случаи задержания американскими правоохранительными органами граждан России, преимущественно женщин, по обвинениям в нарушении прав опеки над несовершеннолетними детьми. В заявлении приводится пример инцидента, произошедшего весной 2025 года в аэропорту Нью-Йорка, где была задержана россиянка по заявлению ее бывшего мужа — гражданина США.

При этом, по информации дипломатического ведомства, основанием для задержания женщины послужили результаты ДНК-экспертизы, представленные экс-супругом, хотя в официальном свидетельстве о рождении ребенка графа «отец» заполнена не была. В настоящее время второй ребенок россиянки находится с отцом на территории США, уточнили в МИД России.

В заявлении отмечается, что дипломатические представительства оказывают необходимую консульскую помощь задержанной гражданке. Отмечается, что ее дочь проживает на территории России с бабушкой.

«По большому счету, если называть вещи своими именами, речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери. Посольство России в Вашингтоне находится на связи с матерью детей и оказывает ей консульскую и правовую поддержку. Разумеется, российская сторона будет требовать от американских властей освободить соотечественницу, обеспечив ее воссоединение с детьми», — говорится в заявлении МИДа.

При этом в ведомстве добавили, что сложившуюся конфликтную ситуацию «необходимо решать в цивилизованной правовой форме».

В министерстве также рекомендовали российским гражданам, особенно имеющим несовершеннолетних детей от смешанных браков, внимательно изучать правовые аспекты, связанные с поездками в США, и учитывать возможные юридические риски при принятии соответствующих решений.