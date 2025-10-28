В интернете гуляет пугающая история: якобы из меламиновой посуды выделяются токсичные вещества и при нагреве она отравляет еду. Правда ли это? Разбираемся, что говорит наука.

Что такое меламиновая посуда?

Это пластиковая посуда, изготовленная из меламинформальдегидной смолы — твердого и легкого материала, часто окрашенного в яркие цвета. Она не бьется, дешевая в производстве и популярна в детских столовых, на дачах, в кафе.

В чем опасность?

Опасения связаны с тем, что при высоких температурах из посуды могут высвобождаться остатки меламина и формальдегида — потенциально токсичных веществ. Это возможно, если:

-посуда изготовлена с нарушениями технологии,

-используется не по назначению (например, для кипятка или в микроволновке),

-сильно поцарапана или повреждена.

Что говорят исследования?

Европейское агентство по безопасности продуктов EFSA установило допустимые уровни миграции меламина: не более 2,5 мг на 1 кг пищи.

Проверенная посуда, соответствующая стандартам, не выделяет опасные дозы веществ при обычном использовании.

Однако, при сильном нагреве (выше 70—80 °C) или использовании в микроволновке возможен риск превышения допустимого уровня.

Меламиновая посуда не опасна, если:

-не нагревать в ней пищу,

-не использовать в микроволновке или духовке,

-не наливать кипяток,

-не царапать и не чистить абразивами.

Для горячей еды и напитков лучше выбирать стекло, керамику или нержавейку.