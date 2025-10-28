В интернете гуляет пугающая история: якобы из меламиновой посуды выделяются токсичные вещества и при нагреве она отравляет еду. Правда ли это? Разбираемся, что говорит наука.
Что такое меламиновая посуда?
Это пластиковая посуда, изготовленная из меламинформальдегидной смолы — твердого и легкого материала, часто окрашенного в яркие цвета. Она не бьется, дешевая в производстве и популярна в детских столовых, на дачах, в кафе.
В чем опасность?
Опасения связаны с тем, что при высоких температурах из посуды могут высвобождаться остатки меламина и формальдегида — потенциально токсичных веществ. Это возможно, если:
-посуда изготовлена с нарушениями технологии,
-используется не по назначению (например, для кипятка или в микроволновке),
-сильно поцарапана или повреждена.
Что говорят исследования?
Европейское агентство по безопасности продуктов EFSA установило допустимые уровни миграции меламина: не более 2,5 мг на 1 кг пищи.
Проверенная посуда, соответствующая стандартам, не выделяет опасные дозы веществ при обычном использовании.
Однако, при сильном нагреве (выше 70—80 °C) или использовании в микроволновке возможен риск превышения допустимого уровня.
Меламиновая посуда не опасна, если:
-не нагревать в ней пищу,
-не использовать в микроволновке или духовке,
-не наливать кипяток,
-не царапать и не чистить абразивами.
Для горячей еды и напитков лучше выбирать стекло, керамику или нержавейку.