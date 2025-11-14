В Петербурге задержали троих граждан Центральной Азии, которые совершали нападения под видом полицейских. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным петербургской полиции и Следственного комитета, в начале января участники этнической преступной группы проникли в квартиру своего соотечественника на улице Шотмана, избили его, отобрали у мужчины 20 тыс. рублей и мобильный телефон, а затем вывезли в кафе на Лиговском проспекте.

Угрожая похищенному расправой, злоумышленники потребовали перевести им еще 50 тыс. рублей. Мужчина перевел им все свои накопления в размере 20 тыс. рублей, после чего его отпустили для сбора оставшейся суммы.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело о похищении человека (п.п. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК) и разбой (ч.3 ст. 162 УК). Подозреваемых в возрасте от 27 до 45 лет задержали 12 ноября. При обыске у них нашли поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов и боевой пистолет.

По данным ФСБ, участники этнической группировки совершили еще ряд преступлений против жителей Санкт-Петербурга с ноября 2024 года по февраль 2025 года, пишет «Фонтанка» со ссылкой на видео спецслужбы.