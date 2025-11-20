В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о повышении с 7% до 12% размера исполнительского сбора, подлежащего взысканию с должника, и об изменении порядка его взыскания. Инициативу поддержали 287 депутатов, против выступили 89, никто не воздержался, передает корреспондент RTVI.

Сейчас исполнительский сбор взимается после полного выполнения судебного решения, его размер составляет 7% от суммы долга. Для граждан и ИП минимальная сумма сбора — 1 тыс. рублей, для организаций — 10 тыс. рублей. Если речь идет о неимущественных требованиях, то для граждан и ИП минимальная сумма — 5 тыс. рублей, для организаций — 50 тыс. рублей.

Принятый в первом чтении документ предлагает повысить исполнительский сбор с 7% до 12% от суммы или стоимости имущества, подлежащего взысканию. Повышается и минимальный размер сбора: для граждан и ИП он составит 2 тыс. рублей, для организаций — 20 тыс. рублей.

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с гражданина или индивидуального предпринимателя составит 10 тыс. рублей, с организации — 100 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что такая мера позволит более эффективно воздействовать на должника, чтобы он как можно скорее расплатился с кредитором, а также увеличит поступления в федеральный бюджет.

Во время обсуждения первый замглавы Минюста Евгений Забарчук рассказал, что принятие этого документа принесет десятки миллиардов рублей в бюджет.

«Дополнительные поступления в бюджет (от реализации закона) в 2026 году составят 25,3 млрд рублей, в 2027-м — 37,5 млрд рублей. Начиная с 2028-го, — 49,9 млрд рублей. Я бы хотел отметить, что деньги пойдут в федеральный бюджет», — заявил он.

«Ведомости» ранее сообщали, что если законопроект примут, то исполнительский сбор в 12% будут удерживать одновременно с основной суммой долга. Как в разговоре с газетой уточнял глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев, исключения составят социально значимые взыскания, такие как алименты, компенсация вреда здоровью, ущерб в связи со смертью кормильца и моральный ущерб. В этих случаях сбор будут взимать после погашения долга.