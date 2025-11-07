Коллекторы частично прощают долги готовым к диалогу россиянам, потому что в случае их банкротства ничего не получат, объяснил RTVI гендиректор «Лиги защиты должников» Сергей Крылов. Для расплаты по просроченным кредитам предлагают их реструктуризацию с изменением суммы, рассрочку или единовременное погашение с крупной скидкой.

Он отметил, что у коллекторов в основном сейчас только один инструмент, который они могут предложить должнику в случае, если тот соглашается погасить долг до ареста счетов, — это классическая реструктуризация, где «они меняют сумму и порядок выплаты».

Эксперт уточнил, что «других вариантов нет»: «Это на самом деле нормальная практика — она работает, очень удобно».

«Например, когда должник заявляет о желании реструктуризировать и говорит, что находится в соответствующем материальном положении, предоставляет справки 2-НДФЛ о том, что у него доход в месяц такой-то, и говорит: “Вот мой прожиточный минимум, у меня есть свободные 10 тысяч”. Тогда они передоговариваются, он по 10 тысяч закрывает, и, соответственно, коллекторы ничего не предпринимают», — сообщил собеседник RTVI.

Крылов призвал должников всегда быть в диалоге со своими кредиторами, в том числе с коллекторами.

«Потому что именно в диалоге и происходит все положительное, со знаком плюс. Именно убегание от диалога как от проблемы всегда дает отрицательный результат для самого должника. Если коллекторы увидят, что все достаточно плохо и печально, что это не стечение жизненных обстоятельств, а их именно обманывают, то дальше они могут пойти за принудительным взысканием», — добавил он.

В ином случае, уточнил гендиректор «Лиги защиты должников», дело может дойти до суда и заморозки счетов судебными приставами. Крылов подчеркнул, что процедура банкротства для взыскателей долгов — «слишком дорогая и невыгодная услуга».

«Загонять своего должника в тупиковую ситуацию — это самое неэффективное, что можно сделать, потому что у него есть крайняя мера — это вообще пойти на банкротство. Если, скажем, кредитные учреждения имеют возможность получать хотя бы какие-то страховые выплаты после банкротства, то у коллекторов такого инструмента защиты нет», — рассказал Крылов.

Эксперт уточнил, что в данном случае коллекторы действуют по собственной инициативе.

«Здесь все продиктовано определенной целью, а цель — это зарабатывание денег. То есть они приобретают право требования, и логическая цель — это получить по ней максимальное количество денежных средств. Поэтому здесь есть такая фраза в народе — “плати как государство”, плати по чуть-чуть, но долго, тогда и тебя не будут трогать, и вроде бы и проблема решается», — пояснил он.

В июле стало известно, что объем просрочек по кредитам в России достиг 1,5 трлн рублей, установив новый исторический максимум за шесть лет. По данным Центробанка, за первые шесть месяцев этого года сумма непогашенных кредитов увеличилась на 400 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Газета «Известия» отметила, что 90% проблемных ссуд покрыто резервами. Это значит, что банки предусмотрительно отложили деньги на случай невозврата кредитов.

В августе издание сообщило, что в 2025 году банки стали чаще отказывать клиентам в смягчении условий кредитования. С апреля по июнь финансовые учреждения удовлетворили лишь 20% заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы. В том же периоде 2024 года банки одобряли 31% таких запросов.