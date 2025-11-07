Ипотека в нынешнем виде ведет к разорению граждан и обогащению «банковского лобби», заявил лидер партии «Справедливая Россия» и глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов. В разговоре с NEWS.ru он предложил альтернативные механизмы приобретения и аренды жилья, которые будут намного выгоднее для россиян.

По словам парламентария, на фоне регулярно повышающихся ставок и цен долги россиян по ипотечным кредитам будут только расти.

«Ипотека в нынешнем виде — это в лучшем случае многолетняя кабала, а в худшем полное разорение граждан. В прибыли от нее только банки, которые по сути диктуют и гражданам, и государству свои условия», — заявил депутат.

В качестве аналога ипотеке Миронов предложил развивать в России системы стройсберкасс (ССК) и социальной аренды. По его словам, ССК уже функционируют в странах Европы, а ссуды при покупке жилья через них будут в 2,5 раза дешевле.

Стройсберкасса — это механизм, при котором вкладчик заключает договор накопления и вносит по нему средства. Когда их хватит на 30-50% от стоимости жилья, гражданин получает льготный кредит по ставке до 3%.

Миронов предположил, что «банковское лобби» выступит против такой конкуренции. Однако, по его словам, альтернативные ипотеке механизмы нужно запускать в интересах граждан.

Депутаты Госдумы от СРЗП ранее неоднократно выступали за введение в России стройсберкасс. В июле 2025 года Миронов, комментируя жалобу главы «Сбера» Германа Грефа на бездоходность ипотеки, призвал «отодвинуть несчастные банки от кормушки жилищного вопроса» и предложил те же самые две альтернативы — создание ССК и программы социальной аренды жилья. Политик напомнил, что в первой половине 2025 года «Сбер» получил 860 млрд рублей чистой прибыли.

«Ведь сколько ни жалься, а грабить граждан через дорогие кредиты, через уже практически пожизненную ипотеку выгодно. Уж кому-кому, а точно не жирующим банкирам вести разговоры в пользу бедных», — возмутился Миронов.

СРЗП несколько раз вносила законопроекты о введении ССК в нижнюю палату парламента, в частности, в 2023 году. В пояснительной записке говорилось, что не более 5% россиян могут позволить себе приобрести жилье без долгосрочных накоплений и кредитов. Авторы инициативы призывали мобилизовать средства для жилищного строительства и кредитования через создание системы стройсбережений. В качестве аргумента они ссылались на положительный зарубежный опыт.

«Например, в Германии за время существования системы стройсбережений были мобилизованы и предоставлены в форме кредитов около €800 млрд. Каждый третий житель Германии и 45% всех семей имеют договор строительного вклада. Через систему стройсбережений было профинансировано 45% приобретаемого жилья или 13 млн. квартир», — уточняли депутаты.

Однако предложение было отклонено еще на этапе первого чтения. В правительстве заверили, что поставленных авторами целей можно добиться за счет уже действующих гражданско-правовых институтов, а система СКК создала бы дополнительную нагрузку на бюджет.