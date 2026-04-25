Война с США и Израилем спровоцировала в Иране массовую волну увольнений: по официальным данным, работу потеряли уже 2 миллиона человек. Как сообщает BBC News Mundo со ссылкой на заявление замминистра труда и социального обеспечения Ирана Голамхоссейна Мохаммади, реальные масштабы безработицы могут быть еще выше.

Прямые потери рабочих мест связаны с ударами по двум крупнейшим нефтехимическим комплексам (в Асалуйе и Махшехре), а также по сталелитейным гигантам Mobarakeh Steel и Khuzestan Steel.

Однако ущерб оказался маштабнее. Под удар попали автопроизводители и текстильная промышленность. Одно из предприятий уволило 600 из 650 своих сотрудников из-за невозможности импорта сырья из Австралии. Массово теряют работу люди, занятые в отраслях, которые зависят от поставок через Ормузский пролив. Один из производителей в провинции Кум рассказал, что остановил производство из-за отсутствия материалов:

«Наши зарубежные поставщики боятся, что судну не разрешат зайти в иранские воды».

Особенно тяжелый удар нанесен по технологическому сектору из-за решения властей отключить интернет на 52 дня (по соображениям безопасности). Глава Минкомсвязи Ирана Саттар Хашеми оценил потери от каждого дня блэкаута минимум в $35 млн, то есть общий ущерб уже превысил $1,8 млрд.

Под ударом оказались сотни тысяч женщин, которые вели бизнес через соцсети (до войны в Иране работала только каждая девятая женщина трудоспособного возраста), а также СМИ — например, Iran Workers’ News Agency уволила всех штатных журналистов, предложив им работать как внештатникам.

На фоне войны потребители сокращают расходы до жизненно необходимого минимума, что бьет по туризму, ресторанам и розничной торговле.

Правительство предложило малым предприятиям кредиты — менее $300 на работника под 18—35% годовых на шесть месяцев. При этом инфляция уже превысила 50% в марте 2026 года, и эксперты ждут ее дальнейшего роста.