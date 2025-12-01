Глава комиссии Общественной палаты по защите семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил принудительно признавать взрослыми подростков-рецидивистов. Замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил RTVI, что такого рода идеи требуют тщательного рассмотрения.

«Это лучше, чем ничего не предлагать, поэтому надо обсуждать. Общественная палата у нас площадка для именно открытого обсуждения различных инициатив. Я с удовольствием приглашаю коллегу для того, чтобы он выступил на заседании комитета Госдумы по защите семьи со своим видением, и обещаю, что мы взвешенно, всесторонне это предложение рассмотрим», — сказал Милонов.

Ранее Рыбальченко в разговоре с ТАСС предложил ввести принудительную эмансипацию для подростков, регулярно совершающих насильственные преступления. Поводом стал резонансный случай в Липецкой области, где двух юношей 16 и 17 лет приговорили к двум годам условно за избиение 62-летнего прохожего ради видео в соцсетях. По мнению Рыбальченко, такие действия должны наказываться жестче.

«Целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека, в частности. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать [перед законом] не как дети, а как взрослые», — сказал он.

Он напомнил, что сейчас эмансипация — признание подростка старше 16 лет полностью дееспособным — возможна только добровольно.

Рыбальченко также обратил внимание на проблему буллинга в отношении взрослых. Он отметил, что липецкие подростки избили пожилого человека ради популярности в соцсетях, а условный срок вряд ли остановит других от подобных действий.

Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по тяжким преступлениям — с 14, но несовершеннолетний возраст учитывается как смягчающее обстоятельство