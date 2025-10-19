Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России опровергло информацию об утечке данных пользователей портала «Госуслуги» через мессенджер Мах. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

В пресс-релизе Минцифры говорится, что его специалисты проверили появившиеся в интернете сведения о якобы произошедшей утечке данных пользователей мессенджера Мах, не нашли подтверждения этой информации и пришли к выводу о ее фейковом характере.

В ведомстве подчеркнули, что сообщения об утечке распространялись анонимными телеграм-каналами со ссылкой на сэмпл из 15 записей, где якобы содержались идентификационные номера и другие данные пользователей портала «Госуслуги».

«Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы», — сообщили в Минцифры.

Также министерство заверило, что «данные пользователей Госуслуг надёжно защищены». Напомним, сообщения о возможном взломе Мах появились в ночь на 19 октября — после того как пользователь форума DarkForums с никнеймом Titusko25357 заявил, что у него есть 46,2 млн записей с персональными данными из мессенджера.

«Привет, у меня есть полный дамп max.ru, в нём ровно 46 203 590 строк, и у меня всё ещё есть доступ к их Salesforce и другим внутренним инструментам», — писал он.

К сообщению Titusko25357 была прикреплена таблица с именами и фамилиями в формате обычного текста, а не скриншот или ссылка, как обычно в таких случаях, когда речь идет о «сливе» базы данных. При этом автор поста утверждал, что заполучил не только ФИО, но также телефонные номера пользователей «Госуслуг», их ID и аватарки профилей на портале.

Представители мессенджера Мах сразу же опровергли утечку данных. «Информация об утечке — фейк, распространяемый анонимными источниками», — сообщили в пресс-службе, заверив, что пользовательские данные надежно защищены.