Ключевые источники слива личных данных граждан в Сеть — это такие сервисы доставки еды, медицинские базы, страховые компании, а также представители сотовых операторов и налоговых, которые продают информацию. Об этом Радио РБК рассказал основатель сервиса «Глаз Бога» Евгений Антипов.

Он отметил, что многие данные, которые были слиты, например, в 2022 году, остаются актуальными и в 2025-м, потому люди «не меняют квартиры каждый год».

«Начиная с [сервиса] “Яндекс.Еда”, который раскрывал наши адреса. <…> Утечки крупные с машинами — это от страховых агентов. Всякие карточки, что вы получаете в магазинах, где оставляете данные, — все это прямо в публичном доступе», — заявил Антипов.

Среди медицинских баз одна из самых крупных утечек была у «Гемотеста», напомнил он. После этого были сливы данным о том, «у кого что произошло, кто чем болел, кто чем болеет, кто что употребляет, кто какие лекарства пьет», добавил собеседник РБК.

Еще один слив данных был от сервисов, где содержались данные о перемещениях граждан за границу, а также о личные сведения о родственниках, уточнил Антипов.

По его словам, взломы могли произойти через сайты, которые связаны с сервисом «Госуслуги».

«Когда вы заходите на какой-то сайт, есть кнопка «войти через “Госуслуги”». В некоторых случаях информацию о человеке можно приобрести за деньги, для этого используются посредники. Сотрудники могут продавать данные о человеке «перекупщикам». Как правило, это происходит через фотографирование рабочего монитора. Человек приходит на работу, открывает свой компьютер, делает запрос, фотографирует свой экран», — уточнил Антипов.

Он добавил, что хотя за каждый такой запрос платят не очень много — по 300-500 рублей, но за сутки «проходит запросов десять — уже немаленькие деньги».

«Ты пять-десять тысяч рублей получаешь с того, что просто сделал пять-десять поисков», — сообщил Антипов.

Из-за «перекупщиков» информации цена растет, добавил основатель «Глаза Бога».

«Грубо говоря, по машине найти информацию о вас, наверное, будет стоить тысячи две-три рублей. <…> Сотовая связь будет стоить, грубо говоря, полторы тысячи рублей, а сотрудник налоговой будет стоить, может быть, тысяч восемь даже рублей», — уточнил он.

Наиболее дорогие данные — это банковские, потому что их более тщательно охраняют, добавил Антипов.

«Получить по номеру телефона остаток счета — это стало прямо очень сильно сложно из-за того, что мошенники все время интересуются балансом. Когда знают баланс, им проще обмануть жертву и вывести средства», — объяснил он.

По его мнению, сейчас этот рынок перекупки информации оценивается в 15 млрд рублей.

Весной 2021 года у Антипова прошли обыски. Летом того же года суд Таганского района Москвы постановил, что деятельность телеграм-бота «Глаз Бога» незаконна. Сервис был внесен в реестр нарушителей и приостановил работу в феврале 2025 года.