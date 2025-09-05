Минцифры России утвердило список цифровых платформ, которые будут оставаться доступными для россиян в случае отключения интернета по причине безопасности. Как следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале ведомства, в приоритете — социально значимые сервисы: от «Госуслуг» и навигаторов до такси, доставки еды и онлайн-магазинов.

Как отметили в министерстве, выбор платформ основывался на их популярности среди граждан. В перечень, в частности, вошли:

Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru,

Национальный мессенджер Max,

Сервисы «Госуслуг»,

Сервисы Яндекса,

Маркетплейсы Ozon и Wildberries,

Avito,

Дзен,

Rutube,

Официальный сайт платежной системы Мир,

Сайты правительства и администрации президента России,

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ),

Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи (captcha — тест на определение, что пользователь — человек, а не робот)», — отметили в министерстве, добавив, что список будет дополняться.

Источник РБК на рынке интернет-торговли рассказал изданию, что в дальнейшем в “белый список” могут включить до 80 участников Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), куда входят такие гиганты, как «М.Видео», «Ситилинк», Lamoda, «Сбермаркет» и другие.

Кроме того, ожидается добавление сервисов X5 Retail Group (оператора магазинов «Пятерочка» и «Перекресток»). Также, по информации собеседников РБК, ведутся консультации с Минэкономразвития и отраслевыми ассоциациями о включении в будущем в перечень и компаний туристической сферы.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что перечень будет включать все социально значимые интернет-ресурсы. Отдельно он акцентировал внимание на том, что в список войдут сети интернета вещей (IoT). Эта мера гарантирует бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, такой как банкоматы и терминалы самообслуживания.

В июле представитель «ВымпелКома» в разговоре с Forbes говорил, что технически возможно настроить приоритетный доступ к сайтам из «белого списка». Для этого потребуется сегментировать сеть, но реализовать такой механизм можно только после одобрения регулятора.

Реакция на угрозу атак ПБЛА

В ответ на участившиеся инциденты с беспилотниками в весенне-летний период 2025 года в различных регионах России вводились временные ограничения на работу мобильного интернета. Данная мера затрагивала как крупные города, включая Москву и Санкт-Петербург, так и области — от Московской и Воронежской до Камчатки. Под ограничения попали более десяти регионов, включая Ярославскую, Липецкую, Тульскую и другие области.

На этом фоне операторы связи отметили рост интереса к фиксированному интернету. Как сообщал Forbes в мае, количество заявок на подключение проводного доступа в сеть возросло со стороны как частных лиц, так и бизнеса. Это стало реакцией пользователей на нестабильность мобильного интернета.

В то же время Минцифры совместно с операторами связи начали разработку регламента массового отключения мобильного интернета. Согласно публикации «Известий», целью создания единых правил является систематизация процесса ограничений и снижение их негативного эффекта для пользователей.

В настоящее время решения о запретах принимаются различными ведомствами, включая Роскомнадзор и ФСБ. В перспективе эти полномочия могут быть переданы единому уполномоченному органу для повышения согласованности действий.