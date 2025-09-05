Минцифры России утвердило список цифровых платформ, которые будут оставаться доступными для россиян в случае отключения интернета по причине безопасности. Как следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале ведомства, в приоритете — социально значимые сервисы: от «Госуслуг» и навигаторов до такси, доставки еды и онлайн-магазинов.
Как отметили в министерстве, выбор платформ основывался на их популярности среди граждан. В перечень, в частности, вошли:
- Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru,
- Национальный мессенджер Max,
- Сервисы «Госуслуг»,
- Сервисы Яндекса,
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries,
- Avito,
- Дзен,
- Rutube,
- Официальный сайт платежной системы Мир,
- Сайты правительства и администрации президента России,
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ),
- Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.
«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи (captcha — тест на определение, что пользователь — человек, а не робот)», — отметили в министерстве, добавив, что список будет дополняться.
Источник РБК на рынке интернет-торговли рассказал изданию, что в дальнейшем в “белый список” могут включить до 80 участников Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), куда входят такие гиганты, как «М.Видео», «Ситилинк», Lamoda, «Сбермаркет» и другие.
Кроме того, ожидается добавление сервисов X5 Retail Group (оператора магазинов «Пятерочка» и «Перекресток»). Также, по информации собеседников РБК, ведутся консультации с Минэкономразвития и отраслевыми ассоциациями о включении в будущем в перечень и компаний туристической сферы.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что перечень будет включать все социально значимые интернет-ресурсы. Отдельно он акцентировал внимание на том, что в список войдут сети интернета вещей (IoT). Эта мера гарантирует бесперебойную работу критически важной инфраструктуры, такой как банкоматы и терминалы самообслуживания.
В июле представитель «ВымпелКома» в разговоре с Forbes говорил, что технически возможно настроить приоритетный доступ к сайтам из «белого списка». Для этого потребуется сегментировать сеть, но реализовать такой механизм можно только после одобрения регулятора.
Реакция на угрозу атак ПБЛА
В ответ на участившиеся инциденты с беспилотниками в весенне-летний период 2025 года в различных регионах России вводились временные ограничения на работу мобильного интернета. Данная мера затрагивала как крупные города, включая Москву и Санкт-Петербург, так и области — от Московской и Воронежской до Камчатки. Под ограничения попали более десяти регионов, включая Ярославскую, Липецкую, Тульскую и другие области.
На этом фоне операторы связи отметили рост интереса к фиксированному интернету. Как сообщал Forbes в мае, количество заявок на подключение проводного доступа в сеть возросло со стороны как частных лиц, так и бизнеса. Это стало реакцией пользователей на нестабильность мобильного интернета.
В то же время Минцифры совместно с операторами связи начали разработку регламента массового отключения мобильного интернета. Согласно публикации «Известий», целью создания единых правил является систематизация процесса ограничений и снижение их негативного эффекта для пользователей.
В настоящее время решения о запретах принимаются различными ведомствами, включая Роскомнадзор и ФСБ. В перспективе эти полномочия могут быть переданы единому уполномоченному органу для повышения согласованности действий.