Минфин России скорректировал план поэтапного введения налога на добавленную стоимость для товаров, которые россияне заказывают на зарубежных маркетплейсах. Ведомство предлагает сократить переходный период и повысить ставки на каждом этапе. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

По новому предложению, в первый год, ориентировочно в 2027-м, ставка НДС составит 7%. На второй год она вырастет до 14%, а на третий — достигнет общеустановленного уровня в 22%. Окончательное решение, как отметил Сазанов, останется за правительством.

Изначально Минфин предлагал более мягкий сценарий: 5% в 2027 году, 10% в 2028-м, 15% в 2029-м и только с 2030 года — выход на максимальную ставку (сейчас это 22%). Однако этот вариант, судя по всему, пересмотрен в сторону ускорения.

При этом Минпромторг настаивает на еще более радикальном подходе — ввести полную ставку НДС на импортные товары для маркетплейсов уже с 1 января 2027 года, без всяких поэтапных повышений. Ведомство объясняет это необходимостью донастройки системы трансграничной электронной торговли.

Представители традиционного офлайн-ритейла активно поддерживают скорейшее введение налога, тогда как крупнейшие игроки e-commerce, включая Ozon, Wildberries и Alibaba, выступают за переходный период. По данным источников, их позицию разделяет и Минэкономразвития.

Ранее обсуждался компромиссный вариант: сохранить поэтапное повышение в 2027—2028 годах, но перейти на полную ставку уже с 2029-го — на год раньше, чем планировалось изначально. Однако новые параметры, предложенные Минфином, заметно жестче этого сценария.