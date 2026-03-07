Белый дом рассматривает возможность снятия санкций с российской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business. Так он прокомментировал данное американскими властями Индии разрешение закупать нефть в РФ.

«Мы можем снять санкции с других российских нефтяных компаний. На воде находятся сотни миллионов баррелей нефти, на которую распространяются санкции. И по сути, сняв с них санкции, Министерство финансов может создать новые запасы», — заявил глава Минфина США.

По его словам, возможное снятие санкций коснется не всей российской нефтяной индустрии в целом, а лишь того сырья, которое уже находится в танкерах по пути к покупателям.

«Мы будем регулярно объявлять о мерах по облегчению положения на рынке во время этого конфликта», — сказал Бессент, пояснив, что высокие цены на нефть являются проблемой как для внутреннего, так и для международного рынков.

В минувший четверг, в частности, послабления в рамках санкций уже получила Индия: США разрешили ей приобрести российскую нефть, уже загруженную на танкеры, в том числе подпадающие под различные западные санкционные меры. Такие сделки допускаются до 3 апреля включительно.

При этом Wall Street Journal пишет, что на встрече с китайским вице-премьером Хэ Лифэном, запланированной на середину марта в Париже, Бессент может попросить КНР ограничить закупки российской и иранской нефти.

Осведомленные о ходе подготовки переговоров вашингтонские источники рассказали, что глава Минфина США рассматривает возможность обсуждения поставок Китаю американских энергоносителей. Сейчас основным их поставщиком является Россия, делающая КНР существенные скидки на фоне санкций.