Военные действия США и Израиля против Ирана почти не отразятся на поставках продуктов в Россию из страны, а рост цен вряд ли превысит 2-4%, считают опрошенные KP.RU эксперты в сфере экономики. Они сходятся во мнении, что на фоне закрытия Ормузского пролива в куда более уязвимом положении оказался мировой рынок нефти и газа.

По словам, доцента Финансового университета Михаила Хачатуряна, список экспортируемых в Россию продуктов из стран, втянутых в конфликт, выглядит так:

Иран: орехи, сухофрукты, плодоовощную продукцию, чай, специи и морепродукты;

ОАЭ: сливочное масло, финики, цветные драгоценные камни, бриллианты, ювелирные изделия, часы, нишевая косметика и парфюмерия;

Израиль: апельсины, манго, овощи, вино, биологически активные добавки и витамины.

Он допустил перебои с поставками и вероятный рост цен, однако заявил, что он не будет критичным. Хачатурян отметил, что Россия импортирует те же продукты и из других стран — Марокко, Турции, Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана.

Другие эксперты также не видят угроз для ассортимента российских магазинов. Так, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов считает, что крупные ритейлеры развивают диверсифицированную систему поставок, благодаря которой могут при необходимости оперативно перераспределять объемы между поставщиками.

Тем не менее, импортеры фруктов, специй и текстиля, а также узкие производители могут столкнуться с убытками из-за задержек поставок и роста закупочных цен. Эксперты полагают, что это может привести к небольшому увеличению цен для покупателей — примерно на 2-4%.

KP.RU отмечает, что любые конфликты в районе Персидского залива крайне болезненно отражаются на мировом рынке нефтедобычи. Так, на фоне атак Ирана по Катару работу приостановила компания QatarEnergy — крупнейший экспортер сжиженного природного газа (СПГ), на которого приходится около 20% всех поставок.

Ирак также приостановил нефтедобычу на крупнейшем месторождении Южная Румейла. Такое решение приняли в связи со сбоями в экспорте на фоне закрытия Ормузского пролива.

Ормузский пролив, граничащий с Ираном, ОАЭ и Оманом, соединяет Персидский залив с Индийским океаном и является важнейшим маршрутом в мировой торговле нефтью. По данным Bloomberg на 2025 год, ежедневно танкеры перевозили через него около 16,7 млн баррелей сырой нефти и конденсата. 28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) уведомил суда о том, что им не разрешается проходить через пролив. Ранее аналитики подсчитали, что в случае блокировки пролива цены на нефть могут вырасти до $120-150 за баррель при стоимости $67 до начала операции США и Израиля.

3 марта стоимость нефти превысила $85 за баррель впервые с июля 2024 года. Ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что цена нефти может вырасти до $100 за бочку.

«Если цены достигнут таких величин, то это может вообще остановить рынок торговли нефтью. А ситуация в пределах 80-90 долларов за баррель дает возможность тем странам, которые закупали нефть в Иране, переориентироваться, например, на российскую нефть», — заявил он.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в свою очередь выразил сомнение в том, что США допустят сильного подорожания сырья. По его словам, складывающаяся ситуация поможет России нарастить присутствие на «досанкционных рынках», например, в Индии.

Ранее директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил RTVI, что Россия пока что выглядит главным бенефициаром от событий на Ближнем Востоке. По его словам, по мере развития событий — ударов по инфраструктуре и танкерам — «за российской нефтью будет стоять очередь» в Индии и Китае.