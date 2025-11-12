Государственные ценные бумаги России впервые планируется разместить номинированными в китайских юанях. Об этом сообщило российское Министерство финансов.

«Инвесторам будут предложены два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, со сроками до погашения от 3 до 7 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 000 китайских юаней», — говорится в сообщении.

По курсу на момент объявления, 10 тыс. юаней составляют чуть более 114 тыс. рублей.

Приобрести облигации и получить выплаты по ним инвесторы смогут как в юанях, так и в рублях — по своему выбору, уточнили в ведомстве.

Сбор заявок планируется на 2 декабря и будет проходить в сервисе «Букбилдер» Московской биржи. По его итогам определят объемы выпуска ценных бумаг и ставки купонного дохода.

Техническое размещение облигаций, номинированных в юанях, ведомство планирует на 8 декабря. Это будет сделано на торгах Мосбиржи в режиме «Размещение: Адресные заявки», уточняет Минфин.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Сбербанк и «ВТБ Капитал Трейдинг». Сертификаты выпусков облигаций будут централизованно храниться в Национальном расчетном депозитарии.

В конце октября 2025 года дебютное размещение российских ценных бумаг в юанях анонсировал Reuters, ссылаясь на три источника на финансовом рынке. По их данным, Минфин планирует до четырех выпусков на общую сумму до 400 млрд рублей ($5 млрд) со сроками погашения от трех до десяти лет.

«Выпуск запланирован на начало декабря. Эти действия нацелены на самый широкий круг инвесторов — от банков и компаний по управлению активами до брокеров, работающих на рынке розничных услуг», — сообщил один из собеседников агентства.

Аналитики ожидают высокого спроса на облигации в юанях со стороны российских экспортеров, включая крупные энергетические компании, говорилось в публикации. Там отмечалось, что многие из них держат свою прибыль на депозитах в китайской валюте.

«Выпуск ОФЗ, номинированных в юанях, станет возможностью инвестировать огромные объемы юаневых активов, накопленных экспортерами и банками от продажи российских энергоносителей Китаю», — написал Reuters.

В начале ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия и Китай в своих взаимных расчетах почти полностью перешли на национальные валюты — на рубль и юань, по его словам, сейчас приходится 99,1%.

В декабре 2016 года правительство России разрешило выпускать облигации федеральных займов (ОФЗ) не только в рублях, но и в национальных валютах государств, входящих в БРИКС и ШОС. В опубликованном постановлении власти поясняли, что такие облигации призваны привлечь новые категории инвесторов, а именно резидентов стран, которые являются «традиционными стратегическими партнерами России».

Примерно с того же года различные представители руководства Минфина давали прогнозы по скорому размещению ОФЗ в юанях, однако по разным причинам эти планы откладывались.