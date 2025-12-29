Министр строительства и ЖКХ Красноярского края Михаил Заскалько задержан по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ГСУ СКР по региону. По оценке силовиков, в результате действий фигуранта дела местному бюджету был нанесен ущерб в размере 25 млн рублей.

По данным следствия, в 2022 году в Нижнеингашском районе в рамках государственного контракта был возведен 20-квартирный жилой дом для детей-сирот. Заскалько в то время возглавлял краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Правоохранители считают, что подозреваемый, зная о том, что построенный дом признан аварийным, не стал расторгать контракт и взыскивать с подрядной организации перечисленный аванс на сумму свыше 23 млн рублей.

Кроме того, отмечает пресс-служба СКР, Заскалько незаконно поручил своему заместителю и директору коммерческой компании построить новый дом для сирот и разработать проектно-сметную документацию стоимостью около 2 млн рублей, однако в итоге здание не удалось ввести в эксплуатацию из-за несоответствия проектно-сметной документации.

«В результате противоправных действий фигуранта бюджету Красноярского края причинен материальный ущерб на сумму около 25 миллионов рублей, также существенно нарушены права социально незащищенной категории граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Заскалько был назначен на должность министра строительства и ЖКХ края в марте 2024 года. В 2000-2003 годах он работал юристом общественной организации инвалидов «Факел», затем возглавлял юридический отдел ЗАО «Московская Строительная Компания «Регион» и был генеральным директором ООО «Бигабум».

С 2016 года Заскалько работал в системе управления капитального строительства региона — сначала заместителем начальника отдела по правовым и общим вопросам, затем заместителем руководителя и начальником отдела госзакупок, а с 2021 по 2024 год возглавлял учреждение.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Одновременно расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя управления капитального строительства по обвинению в превышении должностных полномочий — он содержится под домашним арестом.

17 декабря «Интерфакс» и NGS24.RU со ссылкой на источники сообщили о задержании начальника управления капитального строительства Красноярского края Сергея Ветрова по подозрению в превышении должностных полномочий.

По данным собеседников СМИ, его действия привели к нарушению интересов государства и причинению ущерба краевому бюджету на 26 млн рублей, а также воспрепятствовали обеспечению жильем 20 детей-сирот. Ветров возглавил управление капитального строительства в конце марта 2024 года, а уголовное дело о халатности было возбуждено еще в феврале 2025 года. О его задержании также сообщал политолог Алексей Аксютенко.

Согласно данным краевой прокуратуры, в июне 2022 года КГКУ «УКС» заключило с ООО «Группа компаний «Новэкс» контракт на строительство 20-квартирного дома для детей-сирот в Нижнем Ингаше стоимостью 77,8 млн рублей в рамках краевой жилищной программы.

В ведомстве отметили, что заказчик передал подрядчику земельный участок, проект и аванс в 23 миллиона рублей, однако построенный к сроку двухэтажный дом оказался непригодным для проживания из-за трещин в конструкциях и затопления подвала грунтовыми водами. Вместо расторжения контракта и взыскания неустойки УКС передал тому же подрядчику новый участок и упрощенный проект с худшими характеристиками, но и это не решило проблему. После вмешательства прокуратуры управление отказалось от контракта в одностороннем порядке и обратилось в суд для взыскания аванса с подрядчика.