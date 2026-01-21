Гости Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе освистали министра торговли США Говарда Лютника во время ужина. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на очевидцев.

В ходе ужина, организованного главным исполнительным директором инвестиционной компании Black Rock и временным сопредседателем ВЭФ Ларри Финком 20 января, собравшиеся освистали Лютника, а некоторые из приглашенных демонстративно покинули мероприятие, вопреки призывам к спокойствию со стороны организатора.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, на ужине присутствовали более 100 человек. По данным агентства Лютника посадили на «неудобное место в конце зала». Министр выступил последним, в своей речи он «принизил значение европейских экономик» и указал на их неконкурентоспособность по сравнению с США, говорится в статье.

Заявления Лютника вызвали недовольство у нескольких европейцев, находившихся в зале, пишет Bloomberg. В частности, после начала выступления министра с ужина ушла президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Некоторые участники мероприятия поддержали ее поступок.

Скандалу предшествовала статья Лютника, опубликованная в FT. В ней он назвал целью американской делегации в Давосе не поддержание статуса-кво, а противостояние собравшимся «лицом к лицу». В статье, получившей название «Зачем администрация Трампа едет в Давос?», Лютник поставил вопрос о том, какую цель может преследовать присутствие делегации США на ВЭФ в ситуации, когда Вашингтон «так ясно дал понять, что старый глобалистский образ мышления стал катастрофой для Америки».

«Когда Америка сияет ярко, сияет и весь мир. Глобальные инвесторы понимают, что капитализм и их успех защищены, когда Америка сильна, и мир уважает нашу армию. Когда мы побеждаем, побеждает и весь мир. Мы здесь, в Давосе, чтобы предельно ясно заявить: с президентом [Дональдом] Трампом у капитализма появился новый шериф», — написал министр.

Он также отметил, что слоган «Америка прежде всего» не исключает принципов торгового партнерства со странами, которые «инвестируют в свои народы», в то время как страны, «полагающиеся на глобалистские фантазии» создают нестабильность для мировой экономической системы.

«Мы едем в Давос не для того, чтобы затеряться. Мы не просим разрешения и не ищем одобрения. Мы здесь, чтобы объявить, что эпоха «Америка на последнем месте» подошла к концу», — заключил Лютник.

Новое обострение в отношениях между США и странами Евросоюза стало следствием заявлений американского президента о планах по присоединению к территории страны Гренландии. По словам Трампа, эта территория представляет интерес для Вашингтона с точки зрения обеспечения безопасности, так как рядом с островом находятся корабли России и Китая.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, пояснял, что речь идет о возможной покупке острова, а не военном вторжении. В то же время, американские конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса нового штата.