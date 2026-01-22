Командование Восточного военного округа инициировало проверку после публикации сообщений о возможном давлении на военнослужащих из Миасса Челябинской области, проходящих службу по призыву. Об этом порталу 74.RU сообщили в пресс-службе Минобороны России

«В случае выявления фактов нарушения законодательства виновные лица будут привлечены к ответственности», — заявили в ведомстве.

Поводом для начала проверки стало обращение депутата городского собрания Миасса Анастасии Борисовой. К ней за помощью обратились родственники двух призывников — 18-летнего Ивана Морозова и 20-летнего Семена Сергеева. Молодые люди были призваны на службу 5 декабря и 8 декабря отправлены в одну из воинских частей под Уссурийском.

В своем обращении в военную прокуратуру депутат просила проверить информацию о возможном принуждении срочников к заключению контрактов о прохождении военной службы. На видеозаписи, которую опубликовал портал Морозов рассказал, что к нему подходили «агитаторы без воинских званий» и угрожали физической расправой, в результате чего он был вынужден подписать документы, «лежа на полу».

В свою очередь Сергеев сообщил, что на него оказывалось психологическое давление с использованием упреков и манипуляций, например, ему говорили: «Ты не мужик. Ты что хочешь, чтобы твоя мать взяла бронежилет, каску и автомат и пошла защищать родину?».

На основании этих свидетельств Анастасия Борисова предложила военной прокуратуре рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. По ее мнению, в действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, которое наказывается лишением свободы на срок до 7 лет), а также статьей 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, которое при наступлении тяжких последствий влечет наказание до 10 лет лишения свободы).

Теперь военное командование и надзорные органы должны установить все обстоятельства произошедшего, проверить законность действий «агитаторов» и выяснить, имело ли место реальное принуждение, запрещённое законодательством о военной службе.