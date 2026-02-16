Глава МЧС России Александр Куренков сообщил о планах по привлечению военнослужащих срочной службы к работе в подразделениях Федеральной противопожарной службы. С соответствующим заявлением он выступил на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, передает РИА Новости.

По словам министра, эта инициатива уже получила предварительное одобрение Министерства обороны. Однако для ее реализации потребуется внесение поправок в закон «О пожарной безопасности» в случае, если предложение поддержит президент России Владимир Путин.

Куренков также затронул проблему нехватки кадров в реагирующих подразделениях, пишет РБК. По его данным, основная причина оттока сотрудников — низкий уровень заработной платы. Министр отметил, что этот факт неоднократно подтверждался контрольными мероприятиями Счетной палаты в системе МЧС.

В связи с этим ведомство совместно с Минфином прорабатывает вопрос об увеличении объемов финансирования для повышения денежного довольствия личного состава.

Кроме того, Куренков сообщил о недостаточном объеме госфинансирования на покупку жилья для сотрудников. По его словам, ежегодно выделяемые средства покрывают лишь один процент от реальной потребности.