Министерство обороны России 1 января сообщило об уничтоженном истребителе Су-27 Воздушных сил Украины. По данным ведомства, самолет был сбит средствами ВКС России. Кроме того, российские силы ПВО за сутки уничтожили управляемую авиабомбу и около 250 беспилотников самолетного типа.

В Минобороны также сообщили о нанесении ударов по объектам энергетики, работавшим для нужд украинского военно-промышленного комплекса. Под огнем оказались склады боеприпасов, цеха сборки дальнобойных БПЛА и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 154 районам Украины.

На линии соприкосновения российские войска, согласно сводке, улучшили позиции сразу на нескольких направлениях. Наиболее интенсивные бои шли в районах Купянска, Краматорска, Константиновки, Красного Лимана, а также в Запорожской и Херсонской областях. По данным Минобороны, российским войскам удалось продвинуться вглубь обороны противника.

Совокупные потери украинской стороны за сутки, по оценке Минобороны РФ, составили более полутора тысяч военнослужащих, а также бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные станции и склады боеприпасов. В числе уничтоженной техники ведомство назвало бронеавтомобили MaxxPro и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37.

Минобороны утверждает, что за время СВО российские войска уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 БПЛА, 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.