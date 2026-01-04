132 беспилотника были сбиты над территорией России за ночь и утро 4 января. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны.

«В период с 23.30 мск 3 января до 7.00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении Минобороны.

Больше всего беспилотников было сбито ночью над территорией Брянской области — 37. Над Курской областью уничтожены 22 дрона, над Калужской — 11.

Как сообщает Минобороны, 11 беспилотников были сбиты ночью «над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву».

Кроме того, по данным военного ведомства, утром 4 января с 7.00 до 9.00 были перехвачены и уничтожены 42 беспилотника. Из них 12 — над Рязанской областью, 11 — над Белгородской, шесть — над Воронежской.

В Рязанской области при атаке беспилотников повреждены два частных дома, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Обломками частично повреждены два частных дома в Михайловском районе. Жильцам оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки», — написал чиновник.

Он добавил, что «обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, пострадавших и серьезного ущерба нет».