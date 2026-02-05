Минобрнауки России сократило число платных мест в российских вузах на 47 тысяч, что составляет 13% от их общего количества. Как сообщили в пресс-службе ведомства, эта мера стала результатом введения государственного регулирования платного приема в высшие учебные заведения.

Согласно данным министерства, решение в основном затронуло негосударственные вузы. Наибольшее количество мест сокращено по таким направлениям, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. О соответствующих планах глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил еще в декабре 2025 года.

До 2025 года вузы самостоятельно определяли количество платных мест. Однако весной того же года правительство получило полномочия устанавливать квоты не только для бюджетных, но и для коммерческих мест.

В ноябре 2025 года Минобрнауки заявляло, что не планирует полностью запрещать платный прием для абитуриентов со средним баллом ЕГЭ ниже 50. Решение об ограничениях принимает правительственная комиссия. По словам представителей министерства, цель регулирования — изменить структуру подготовки кадров в интересах экономики и технологического развития страны.

Согласно установленному механизму, если средний балл ЕГЭ поступивших на конкретную специальность (например, «Менеджмент» на очно-заочной форме) составил менее 50 баллов, вуз теряет право на платный набор по этому направлению в следующем году. При более высоком среднем балле университет сохраняет такую возможность.

В настоящее время обсуждается возможность распространения аналогичных правил на колледжи. Как сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, этот вопрос рассматривает рабочая группа по развитию среднего профессионального образования. По ее словам, на некоторых популярных, но не востребованных на рынке труда направлениях (например, юриспруденция) более 80% студентов учатся платно. Если поправки будут приняты, правила для колледжей будут работать так же, как и для вузов.