Министерство юстиции подготовило представление о прекращении статуса адвокатов, ранее работавших в бюро «Бартолиус». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа от 7 октября начальника главного управления Минюста по Москве Кирилла Балашова в адвокатскую палату города.

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве с мая 2025 года расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения имущества ООО «Энигма». Как установило предварительное расследование, «к совершению преступления причастны неустановленные лица из адвокатского бюро „Бартолиус“».

В документе сказано, что адвокаты выехали из России: Басистов — в Азербайджан в 2023 году, а Проводин и Тай в 2024 году — в ОАЭ и в Турцию соответственно. Таким образом, юристы находятся за пределами России больше года, что, согласно закону, является основанием для прекращения статуса адвокатов.

По информации «Ведомостей», после публикации бюро «Бартолиус» сообщило, что Тай, Проводин и Басистов уже давно не являются их членами и ведут свою деятельность в статусе адвокатских кабинетов.

Минюст, согласно документу, вносит свое представление о прекращении статуса адвокатов в адвокатскую палату. В адвокатской палате Москвы, в свою очередь, «Ведомостям» сообщили, что представление только инициирует процедуру дисциплинарного производства, которое состоит из нескольких стадий. В соответствии с законом внесенное представление подлежит обязательному рассмотрению квалификационной комиссией и советом соответствующей адвокатской палаты.