Минюст России 7 ноября внес в реестр иностранных агентов шесть человек и две организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В этот раз в список попали:
- политолог Чижов Георгий Львович;
- историк Уваров Алексей Константинович;
- журналист Пичугин Александр Владимирович;
- художник-акционист Крисевич Павел Олегович;
- общественный деятель Золотаревский Борис Михайлович;
- политолог Завадская Маргарита Андреевна;
- форум «СловоНово»
- проект «Черта».
В минувшую пятницу, 24 октября, ведомство включило в перечень журналисток Нино Росебашвили* и Ирину Кузьмичеву (Новик)*, блогера и бывшего депутата Саратовской облдумы от «Единой России» Дмитрия Чернышевского*, востоковеда Руслана Сулейманова*, проекты «Сердитая Чувашия»* и «Усть-Кут24»*.
На сегодняшний день в реестре состоят более 1100 человек и организаций.
Президент России Владимир Путин 15 октября подписал закон, ужесточающий порядок привлечения иноагентов к уголовной ответственности. Поправки устраняют ранее существовавшую норму, согласно которой для возбуждения уголовного дела по статье 330.1 УК РФ требовалось два административных нарушения в течение года. Теперь для этого достаточно одного факта нарушения по статье 19.34 КоАП.
Дополняется.
*внесены Минюстом России в реестр иноагентов