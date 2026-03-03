Минюст России пополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны. В обновленный реестр включены Калифорнийский университет в Беркли (University of California, Berkeley) и Russian-American Science Association (Российско-Американская ассоциация ученых).

Калифорнийский университет в Беркли — один из ведущих публичных исследовательских университетов США, входящий в престижную Лигу плюща. Основанный в 1868 году, он известен своими научными достижениями и подготовкой специалистов в различных областях знаний.

Российско-Американская ассоциация ученых объединяет исследователей и академических работников, поддерживающих научные связи между двумя странами. Организация занимается содействием академическим обменам и совместным исследовательским проектам.

Ранее аналогичный статус получили Йельский университет* и частный Университет Джорджа Вашингтона*. Йельский университет*, старейшее учебное заведение США, был признан нежелательным в середине 2025 года. Российские надзорные органы обвинили его в подготовке активистов для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

По информации Генеральной прокуратуры России, учебные программы этих западных университетов якобы направлены на подрыв территориальной целостности России и формирование кадров для оппозиционных структур.

Правовые последствия включения в реестр

Статус «нежелательной организации» влечет за собой полный запрет на ведение любой деятельности в России. Российским гражданам и юридическим лицам запрещается сотрудничество с такими организациями как на территории страны, так и за ее пределами.

Законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций. Максимальное наказание за руководство такой структурой достигает шести лет лишения свободы.

Сайты, распространяющие информационные материалы нежелательных организаций, могут быть заблокированы на территории России. Финансирование или сбор средств для таких структур также является уголовно наказуемым деянием.

На сегодняшний день в реестр нежелательных организаций Минюста России внесено более трехсот иностранных и международных неправительственных организаций.

*внесены Минюстом России в реестр нежелательных организаций