Минздрав Беларуси ввел временный запрет на ввоз, хранение и реализацию продукции маршмеллоу, изготовленной российской компанией «Конфектум». Соответствующее решение сопровождалось аннулированием свидетельства о государственной регистрации этого производителя на территории республики, сообщает БелТа.

Основанием для принятия таких мер послужили результаты контроля, проведенного санитарно-эпидемиологической службой. В ходе проверки в составе продукции «маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше» был идентифицирован краситель азорубин (Е122), сведения о котором отсутствовали в маркировке.

В министерстве акцентировали внимание, что использование не декларируемых производителем красителей создает серьезные риски для здоровья, особенно в детском возрасте. Потенциальные последствия употребления такой продукции включают аллергические реакции, обострение астматических проявлений, дерматологические заболевания и нарушения в работе пищеварительной системы.

Кроме того, было отмечено, что сокрытие полного состава продукции представляет собой прямое нарушение прав потребителей на достоверную информацию.

Для возобновления поставок на белорусский рынок компании «Конфектум» предписано выполнение комплекса корректирующих мероприятий, направленных на стабилизацию производственных процессов и внедрение эффективной системы контроля качества выпускаемой продукции.