По составу российской делегации на саммите с США можно сделать вывод, что Москва не только стремится урегулировать конфликт с Киевом, но и развивать торговые и совместные проекты с Вашингтоном. Об этом RTVI рассказал политический аналитик, глава «Дубравского Консалтинга» Павел Дубравский.

«Я бы обратил внимание на делегацию, которая будет со стороны России, а именно — что там будет глава Минобороны, Минфина. Потому что на данный момент это выглядит так, что есть несколько треков для обсуждения. Условно я бы назвал это так: “Мир в обмен на сотрудничество”. Мне кажется, что главное, что сейчас мы видим — это намеки именно с российской стороны», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в российской делегации также присутствуют помощник президента России Юрий Ушаков, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.

«Во-первых, это первые лица, которые готовы обсуждать этот вопрос. Во-вторых, что сразу несколько треков присутствуют, и как раз один из треков, помимо, собственно, решения самого конфликта, это еще и кооперация с точки зрения совместной торговли и совместных проектов», — подчеркнул Дубравский.

В ответ на вопрос, есть ли в арсенале США инструменты, которые страна может использовать, если Белый дом не получит нужного результата на саммите, политолог напомнил, что в американском Сенате находится законопроект, который, «как один из его авторов утверждает, может быть принят в любой момент».

«В чем заключается его суть: 500% вторичных санкций на страны, которые торгуют с Россией. Это первое, что может быть. Второе — это санкции по поводу теневого флота и вообще опубличивания всей этой истории. Думаю, что инструменты [давления на Россию] еще есть, но вопрос в том, что, скорее всего, [президент США Дональд] Трамп не очень хочет сильно к ним прибегать», — допустил Дубравский.

По его мнению, нежелание американского лидера вводить новые жесткие санкции против России связаны с тем, что для него важен диалог с Москвой по разным направлениям, а не только с точки зрения урегулирования российско-украинского конфликта.

«Например, национальной безопасности, в том числе вопроса Арктики, где Россия, очевидно, просто опережает США по развитию, по своему флоту и прочему. Поэтому я бы сказал так, что арсенал, конечно, у него присутствует, но вопрос — захочет ли он им воспользоваться, вопрос — какие конкретно санкции он введет», — заключил собеседник RTVI.

Встреча президентов России и США начнется 15 августа в 22:00 мск, а ранним утром 16 августа по Москве Трамп уже улетит с Аляски. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдут в формате тет-а-тет и будут деловыми. Основной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. После этого к лидерам присоединятся члены делегаций: по пять человек с каждой стороны.