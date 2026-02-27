Ипотечная ставка для участников специальной военной операции (СВО), воевавших по контракту в течение года, должна составлять 4%, заявил 360.ru лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов.

Для военнослужащих, проходивших службу по контракту свыше двух лет, ставка льготы должна составлять 2%, подчеркнул он. По словам Миронова, бойцы должны быть уверены, что государство о них заботится и не оставит без поддержки.

Депутат также выступил с инициативой направлять на помощь фронтовикам имущество, изъятое у коррупционеров.

«У одних находят десятки квартир, у других — золотые слитки, автопарки, дворцы. Давайте хотя бы часть этих активов и средств от их продажи направлять на поддержку», — сказал он.

В «Справедливой России» сообщили ТАСС, что обсуждение прошло накануне во время круглого стола «Справедливая ипотека для защитников: от статуса — к реальным возможностям». Миронов заявил, что обеспечение жильем защитников страны требует конкретных шагов и финансово подкрепленных инструментов, а не формальных заявлений. Он отметил, что меры поддержки участников СВО должны учитывать их особый статус и реальные жизненные условия.

Модератор круглого стола Марина Ким представила законопроект «Справедливая ипотека». Документ предусматривает ставку 4% годовых для участников СВО, прослуживших не менее двух лет, и 2% — для многодетных семей военнослужащих. Во фракции уточнили, что программа должна распространяться на всю территорию России без привязки к регионам и охватывать как первичный, так и вторичный рынок жилья, а также индивидуальное жилищное строительство.

Ким отметила, что «люди, которые прошли через СВО, не должны проходить через бюрократическую полосу препятствий». По ее словам, им не нужно уезжать за тысячи километров только из-за того, что там действует льготная программа.