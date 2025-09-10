Лидер «Справедливой России — за правду» Сергей Миронов заявил «Газете.ру», что оценивать уровень бедности в России необходимо исходя из реальных расходов граждан, а не по текущей методике Росстата. Он считает установленный порог в 16,8 тысяч рублей нежизнеспособным.

Депутат указал на то, что при таком подходе человек, чей доход превышает эту сумму, формально не считается бедным, однако на практике эти деньги едва покрывают базовые потребности. Миронов предлагает оценивать уровень благосостояния граждан не по формальным цифрам дохода, а по их фактическим потребительским возможностям и реальным тратам.

Парламентарий привел наглядный расчет: после обязательных расходов на коммунальные услуги и проезд от этой суммы остается примерно 300 рублей в день на питание. Эта ситуация становится критической, если возникают непредвиденные расходы — на лекарства или одежду, что моментально ставит человека перед выбором между базовыми потребностями, отметил Миронов.

«Это не граница бедности, а грань выживания — по ней невозможно оценивать реальные масштабы явления. Можно установить границу и в десять, и в пять тысяч рублей, и радоваться потом еще большему “снижению” бедности. Но это будет то же самое очковтирательство», — сказал он.

Политик заявил о необходимости привязывать оценку уровня бедности к размеру прожиточного минимума, который, в свою очередь, должен быть основан на реальных потребительских расходах граждан.

В качестве обоснования Миронов привел результаты исследования, проведенного его партией совместно с экспертами РАН в 2019 году, согласно которым прожиточный минимум уже тогда должен был составлять более 31 тысячи рублей.

Кроме того, депутат сослался на данные опросов, указывающие, что в прошлом году большинство россиян считали справедливым порогом бедности сумму в 43 тысячи рублей. По мнению Миронова, эти цифры, а не критерии Росстата, объективнее отражают действительность.

«До конца года мы проведем свое новое исследование, рассчитаем сегодняшний прожиточный минимум. По предварительной оценке, он также составит не менее 43-45 тысяч. Это и будет реальная граница бедности. Да, по ней и бедность будет втрое выше», — заключил он.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости трансформации национальной экономики в модель, основанную на высоких заработных платах. Глава государства обозначил такой подход в качестве фундаментального условия для повышения производительности и эффективности отечественных предприятий.

Вместе с тем российский лидер отмечал положительную динамику роста доходов граждан, опережающую темпы инфляции. Также президент указывал на важную роль Федерации независимых профсоюзов в мониторинге и анализе ситуации на рынке труда, включая тщательное отслеживание изменений в уровне оплаты труда.