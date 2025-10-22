Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин в интервью программе RTVI «Легенда» прокомментировал слова своего бывшего ученика Алексея Ягудина, который ранее утверждал, что Мишин уделял фигуристу Евгению Плющенко больше внимания, чем ему.

«Объективно тренер одному уделяет больше внимания, другому меньше. В случае с Ягудиным я даже не предполагал, что такая коллизия может произойти», — признался Мишин.

По словам тренера, именно он настоял на том, чтобы Ягудин в 1998 году поехал на Олимпиаду в Японию после того, как выиграл чемпионат Европы. Хотя руководство Федерации фигурного катания на коньках России и «сам товарищ Писеев, непререкаемый президент, видели больше участником Олимпиады» Плющенко, утверждает Мишин.

«Я сказал: выиграл — езжай. Моим голосом Леша Ягудин стал участником этой Олимпиады. Поэтому говорить о том, что я был необъективен, кого-то больше любил — нет», — подчеркнул тренер.

Однако, по его мнению, «мелкие обстоятельства могут создать такое впечатление».

«На одном из чемпионатов Европы Алексей Урманов проигрывает Ягудину короткую и произвольную программы. Но, благодаря судейским зигзагам, Урманов стал чемпионом. Ягудин думает: „Ну, черт побери, что ж такое за несправедливость? Это, наверное, Мишин меня подставил“. Хотя это было не так», — рассказал Мишин.

По его словам, Ягудину как «яркому, интересному спортсмену» поступали «аргументированные предложения».

«Этот уход, философски, может быть, был чем-то и неплох, чем-то хорош. Ягудин стал олимпийским чемпионом. Позволил еще четыре года царствовать Жене Плющенко. Хорошо-плохо — это такие сложные философские категории, которыми надо пользоваться аккуратно и рассматривать их ретроспективно», — добавил Мишин.