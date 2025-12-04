Вооруженные силы Украины планировали нанести ракетный удар по месту проведения концерта российского исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) в Белгороде 3 декабря, поэтому выступление было отменено. Об этом заявила в своем телеграм-канале жена певца, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Он назвала минувший день «очень тревожным». К моменту приезда супругов в Белгород Дворец культуры «Энергомаш», где должен был выступать Shaman, оцепили в связи с данными о том, что ВСУ планируют нанести ракетный удар, рассказала Мизулина.

«Позже информация о возможном теракте подтвердилась. Была объявлена ракетная опасность, ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России», — утверждает глава ЛБИ.

По ее словам, «трагедии удалось избежать» благодаря работе белгородских властей, МЧС и Минобороны. Мизулина подчеркнула, что билеты на концерты Shaman 3 и 4 декабря «были полностью распроданы», в общей сложности их должны были посетить более двух тысяч зрителей.

После отмены концерта Shaman и Мизулина обсудили случившееся с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, добавила супруга певца. По ее словам, перед отъездом Дронов посетил семью погибшего участника военной операции Алексея Осипова, решив, что поездку «все-таки нужно завершить на позитивной ноте».

Офицер Росгвардии Алексей Осипов (позывной «Витязь») погиб в марте 2025 года в результате атаки украинского FPV-дрона на транспортную колонну. Осипов уничтожил цель и принял на себя взрывную волну, заслонив сослуживцев. Ему посмертно присвоено звание Героя России. У офицера остались жена и маленькая дочь.

Концерты Shaman в Белгороде должны были пройти 3 и 4 декабря. Незадолго до начала первого выступления певец сообщил в телеграм-канале, что городской ДК закрыли, поскольку, «по имеющейся информации, планировалась провокация со стороны ВСУ в ходе двух концертов». Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что площадка закрыта на три дня, а все запланированные мероприятия отменены.