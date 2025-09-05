Домодедовский городской суд избрал Аглае Тарасовой меру пресечения в виде «запрета определенных действий». До 3 ноября актрисе запрещено пользоваться связью и выходить из дома.

Тарасовой запрещено пользоваться связью и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра, ей можно звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям. Также она обязана приходить самостоятельно по вызовам следователей и суда.

Обвинение просило отправить ее под домашний арест. Артистку обвиняют в контрабанде наркотиков, максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Как пишет Baza, актриса прилетела в Домодедово из Тель-Авива 28 августа. У нее решили проверить багаж, когда она проходила «зеленый коридор» и нашли «электронную сигарету марки Delire с содержимым «темно-коричневого цвета» — последующая экспертиза показала, что это гашишное масло весом 0,38 грамма».

Сама Тарасова на суде попросила суд не отправлять ее под домашний арест, объяснив это тем, что ей нужно заботиться о пожилых родственниках, а также сниматься в кино.

«Я добровольно сдала паспорта, никуда не уеду, живу в своей квартире, плачу ипотеку. Бабушка с дедушкой не могут уезжать по состоянию здоровья, я приезжаю к ним раз в неделю. С 12 сентября начинаются съемки картины — я не могу подвести бабушку и дедушку, мне нужно содержать их. Я совершила большую ошибку, мне страшно, я очень раскаиваюсь. Я не планирую уезжать», — заявила она.

Ее возлюбленный Антон Филипенко сообщил RTVI, что не владеет информацией о ситуации с Тарасовой и не готов комментировать.

РЕН ТВ пишет, что актриса на суде заявила, что провезти запрещенные вещества ее заставил диагноз одного из родственников. Также она просила суд провести заседание в закрытом режиме из-за личных мотивов, но ей отказали.

В МВД сообщили, что уголовное дело о контрабанде наркотиков было возбуждено в отношении Тарасовой, которая приехала в Россию из-за рубежа с маслом каннабиса.

По данным полиции, в ходе таможенного контроля у девушки было обнаружено «электронное курительное устройство, внутри которого находилось вещество неизвестного происхождения».

«По результатам криминалистического исследования вещество из курительного устройства признано наркотическим средством — маслом каннабиса массой 0,38 грамма», — уточнили в ведомстве.