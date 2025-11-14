Видновский городской суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии строгого режима рэпера Obe1Kanobe (настоящее имя Никита Вартиков). Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В срок наказания зачтено время, проведенное Вартиковым под стражей с момента его задержания.

Кроме того, суд постановил уничтожить марихуану, найденную в квартире рэп-исполнителя, и взыскать в доход государства принадлежащий ему мобильный телефон, передает ТАСС.

Сторона обвинения требовала приговорить Obe1Kanobe к 11 годам колонии строгого режима. Защита, в свою очередь, попросила не лишать музыканта свободы и заявила, что он «все понял и осознал». После оглашения приговора представители рэпера заявили, что будет его обжаловать.

Сам Вартиков признал вину в употреблении и хранении наркотиков. Он заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается.

«Я осознаю, что поступил неправильно и нарушил закон. <…> Мне стыдно, но я умоляю назначить мне любое наказание, не связанное с лишением свободы <…> Я полностью очистился от марихуаны, а также переосмыслил свою жизнь и ее ценности, стал намного лучше, как человек. Мне 40 лет, и я прошу не заканчивать мою жизнь, а дать мне возможность начать ее заново и доказать всем, что я исправился и стал другим человеком», — сказал рэпер.

Вартиков также рассказал, что в декабре у него запланирована официальная регистрация брака с гражданской женой Анной Пантелеевой в СИЗО.

На суде выступил и брат рэпера Михаил. Поступок своего родственника он объяснил «психотравмирующей ситуацией в семье». Брат рэпера охарактеризовал его как талантливого, настойчивого и целеустремленного человека, который неоднократно становился победителем музыкальных конкурсов «национального масштаба».

Позитивные характеристики Никите Вартикову дали и его друзья. Одна из них подтвердила, что рэпер употреблял наркотики, но при этом «сбытом никогда не занимался».

Нарколаборатория в съемной квартире

Никиту Вартикова задержали в марте 2025 года. В подмосковном управлении МВД рассказали, что в квартире, которую снимал рэпер, нашли самодельную нарколабораторию. Для ее изготовления музыкант закупил специальное оборудование, семена и удобрения.

При осмотре жилища полицейские изъяли 22 горшка с растениями, визуально схожими с коноплей, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями. Экспертиза, проведенная региональным экспертно-криминалистическим центром, подтвердила, что как минимум в одной из коробок находилась конопля.

Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции уточнила, что у рэпера были обнаружены части растений массой более 900 граммов, еще семь наркотикосодержащих растений изъяли из незаконного оборота.

Вартиков утверждал, что полицию вызвал хозяин квартиры, который «открыл своим ключом дверь» и увидел там «кусты марихуаны». В суде рэпер заявил, что не держит на него зла.