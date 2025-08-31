Около 20 футболистов любительской команды Team Young задержали во время мачта в Самарской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Большинство из них — нелегальные мигранты. Им может грозить депортация, передает агентство.

Задержание произошло вечером 29 августа. Силовики ворвались на футбольное поле, часть игроков положили на газон. Как пишет РИА Новости, причиной произошедшего стало агрессивное поведение спортсменов-любителей из ФК Team Young. По данным агентства, они нападали на соперников и зрителей, а также оскорбляли их по национальному признаку.

Кроме того, было установлено, что некоторые футболисты во время задержания находились в состоянии наркотического опьянения. «Те, кто был под наркотиками и с нарушениями, будут депортированы, скорее всего», — заявили в правоохранительных органах.

Как пишет телеграм-канал «Самара футбольная», участники Team Young — выходцы из Средней Азии. На их игры приходило много земляков, которые во время конфликтов заступались за спортсменов-любителей. «Комсомольская правда-Самара» также пишет об участии болельщиков в потасовках, которыми «нередко заканчивались» матчи с участием этого клуба.

После задержания спортсменов в телеграм-канале «Многонационал» появились ролики, на которых десять молодых людей называют свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, а затем произносят фразу:

«Я люблю Россию и все населяющие ее народы. Никогда больше не буду оскорблять местное население. К правоохранительным органам претензий не имею. Так мне и надо».

На одном из роликов за кадром слышен голос мужчины, которые произносит: «Не все прочитал», после этого человек в кадре добавляет: «Так мне и надо». На другом видео за кадром слышен смех. «КП-Самара» утверждает, что на видео запечатлены задержанные футболисты.

«Запинали толпой футболиста»

10 августа спортсмены команды Team Young устроили драгу с игроками клуба Estetica. Потасовка произошла во время матча. «Многонационал» утверждал, что конфликт спровоцировали участники Team Young, которые «в одном из эпизодов просто запинали толпой футболиста из команды Estetica».

Бурхвали Назриев из команды Team Young в разговоре с «КП-Самара» обвинил в возникновении конфликта команду соперников.

«В соцсетях сейчас нас обвиняют, что это мы напали. Но это не так. Это происходило прямо во время игры, наши игроки тоже пострадали. Один из наших болельщиков тоже получил по лицу — он просто стоял рядом», — говорил футболист.

В то время как вице-капитан Estetica Иван Сидоров рассказал противоположную версию произошедшего. По его словам, игроки Team Young озвучивали угрозы и оскорбления, а также делали постоянные подкаты и толчки.

«С командой Team Young мы неоднократно встречались на поле и раньше проблем никогда не возникало. Да, были провокации, стычки, но все в рамках игры. Но в этот раз команда пришла явно не в футбол играть. <…> Причем агрессивно были настроены не только футболисты, но и их болельщики. Даже угрозы звучали в адрес судьи с явным намерением повлиять на его решение», — заверил Сидоров.

Он добавил, что игрок Team Young подошел и ударил его партнера по лицу, после чего завязалась драка.

После мачта шесть игроков Team Young дисквалифицировали на разные сроки — от десяти матчей до полного запрета на участие во всех соревнованиях под эгидой РФЛ. Кроме того, команду сняли с чемпионата и оштрафовали на 10 тыс. рублей. Санкции были применены и к клубу Estetica. Его лишили шести очков, оштрафовали на 5 тыс. рублей и дисквалифицировали троих игроков.