Депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии Вадим Бредний призвал устроить «настоящую борьбу» бакланам, пожирающим байкальского омуля, и относиться к ним «как к террористам». Он напомнил выражение Владимира Путина в его бытность премьером при президенте Борисе Ельцине о том, что террористов нужно «мочить в сортире».

Бредний отметил, что в 13 регионах России, в том числе ближайших к Бурятии — Красноярском, Алтайском краях, Новосибирской области и Туве — разрешено отстреливать бакланов.

«Практически они устроили им настоящую борьбу. Отношение будет, они сказали, как к террористам. Как к террористам Владимир Владимирович в свое время сказал относиться, когда начал править — “будем мочить их, даже если обнаружим в сортире”. Вот эта борьба приносит результаты. К сожалению, у нас ничего не сделали пока», — сказал депутат-единоросс (цитата по видео заседания во «ВКонтакте»).

Знаменитую фразу Путин произнес в сентябре 1999 года, комментируя события Второй чеченской войны. «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем — мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно», — заявил он.

В Бурятии на сегодняшний день никто не имеет права отстреливать и разорять гнезда бакланов на Байкале, посетовал Бредний. По его словам, это «два верных способа борьбы» с этими птицами.

Бредний отметил, что государство тратит «сотни миллионов рублей» на восстановление популяции омуля, но эта популяция идет на кормовую базу баклану, что, по его словам, «нонсенс и противоречие».

«Если человека-браконьера могут посадить за 10 омулей, то баклан выбивает тысячами омулевое стадо на икромете и ему ничего за это не будет», — констатировал он.

Парламентарий призвал продолжить работу «на новом уровне», в том числе собрать расширенную рабочую группу с участием республиканских депутатов, правительства, Минприроды, природоохранной прокуратуры и других профильных ведомств, а также ученых-исследователей.

Пять лет назад бурятские власти профинансировали работу ученых по подсчету бакланов, рассказал Бредний. На тот момент их оказалось порядка 48 тыс.

«Но это было пять лет назад, количество уже увеличилось многократно, и эти количества просто пожирают всю рыбу. Более того, портят природу — уже деревья побелели, как в фильмах ужасов. И эта тенденция будет продолжаться дальше, если мы не остановим», — предупредил Бредний.

Он предложил коллегам включиться в эту работу и высказал мнение, что «может быть, это наша историческая миссия — остановить этот процесс ради будущих поколений».