Кофеин может частично восстанавливать память, нарушенную из-за недостатка сна, но слишком много его употреблять не стоит. Так нейробиолог Елена Белова в беседе с RTVI прокомментировала исследование ученых национального университета Сингапура (NUS) на эту тему.

«Такое вполне возможно. Кофеин точно так же, как любые сигнальные молекулы, имеет очень сложные пути работы в мозге. Поэтому такое может быть», — сказала она.

На вопрос, сколько чашек кофе можно выпивать в день, чтобы немного улучшить память, не создав себе новых проблем, эксперт отметила, что в этом вопросе нужно учитывать влияние кофеина на сердечно-сосудистую систему.

«Соотношение пользы и риска определяется не столько воздействием на систему мозга, хотя у людей, склонных к тревожности, тоже могут провоцироваться приступы. Но первое, из-за чего чаще всего рекомендуют снизить количество кофеина, — это именно сердечно-сосудистая система и увеличение артериального давления и пульса», — пояснила Белова.

В качестве усредненной нормы эксперт называет две-четыре стандартные порции в день.

«От двух до четырех считается усредненной нормой. Дальше все индивидуально, и до некоторой степени нужно прислушиваться к себе для того, чтобы такие вещи прочувствовать или не прочувствовать», — заключила она.

Ранее ученые Национального университета Сингапура (NUS) пришли к выводу, что кофеин оказывает защитный эффект на память, нарушенную недосыпом. Исследование было опубликовано в журнале Neuropsychopharmacology.

Специалисты сосредоточились на области CA2 гиппокампа — участке мозга, который играет ключевую роль в формировании социальной памяти, например, способности распознавать ранее встреченных людей.

В рамках эксперимента находящихся в лабораторных условиях мышей намеренно лишали сна на пять часов, после чего оценивали их способность отличать знакомых особей от незнакомых. Как и ожидалось, недосыпание резко ухудшало этот показатель.

Однако у мышей, которые в течение недели до эксперимента регулярно получали кофеин, нарушений социальной памяти практически не наблюдалось. Более того, когда кофеин применяли непосредственно к тканям мозга уже депривированных мышей — даже тех, что не получали его заранее, — вещество улучшало сигнальную активность в области CA2.

«Депривация сна не просто делает вас усталым. Она избирательно нарушает важные контуры памяти. Мы обнаружили, что кофеин способен обратить эти нарушения как на молекулярном, так и на поведенческом уровне. Это говорит о том, что его польза может выходить далеко за рамки простого поддержания бодрости», — отметил физиолог NUS Лик-Вэй Вонг.

Ученые также указывают на потенциальную связь между этими находками и риском развития деменции: давно известно, что хронический недосып повышает вероятность когнитивного снижения, а регулярное употребление кофе в ряде исследований ассоциировалось с защитным эффектом в отношении деменции.

Новая работа, возможно, объясняет один из механизмов этой связи. Стоит учитывать, что эксперименты пока проводились только на мышах, и результаты требуют подтверждения в исследованиях с участием людей.