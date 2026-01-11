Молдавские власти приняли решение временно прервать вещание российских телеканалов «Родное кино» и «Золотая коллекция» на своей территории из-за показанных ими фильмов о войне. Об этом сообщил руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

По его словам, указание временно приостановить телевещание российских каналов было отдано правящей Партией действия и солидарности (ПДС), которая настаивает на запрете показа фильмов и сериалов о Великой Отечественной войне.

«Добро пожаловать в информационное гетто», — написал он.

Петрович считает, что своими действиями власти Молдовы пытаются не допустить, чтобы население республики узнало историческую правду и получило доступ к культурному наследию. В пример он привел недавно запрещенную в Молдове картину «Они сражались за родину», снятую легендарным советским кинорежиссером Сергеем Бондарчуком по роману Михаила Шолохова.

Ранее глава Минкульта Молдовы Кристиан Жардан сообщил, что власти республики решили закрыть представительство Россотрудничества в Кишиневе за его попытки «продвигать память о Великой Победе» над фашизмом в ВОВ.

В 2022 году президент Молдовы Майя Санду подписала закон, запрещающий транслировать на территории республики новостные телепередачи из России, информационно-аналитические телепрограммы и фильмы о войне. При этом в стране по-прежнему разрешен показ развлекательных российских телепередач «без военного контента».

Посольство РФ в Молдове охарактеризовало это решение президента как необоснованное и политизированное. Аналогичную оценку действиям властей республики дали и местные оппозиционеры.