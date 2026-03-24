Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе страны сроком на 60 дней. Об этом сообщает телеканал TV8.md.

Решение было принято после того, как в ночь на 24 марта была отключена высоковольтная линия Исакча — Вулканешты, проходившая через Украину, по которой республика импортирует электроэнергию из Румынии. Линия вышла из строя в результате повреждения энергетической инфраструктуры на юге Украины.

Режим чрезвычайного положения позволит государству оперативно координировать устранение последствий кризиса: восстановить линию Исакча—Вулканешты, перераспределить необходимые ресурсы, скорректировать тарифы и обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры — водоснабжения, здравоохранения, общественного порядка и социальных служб.

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну не исключил веерных отключений электроэнергии, назвав ситуацию «по-прежнему сложной». По его словам, конфликт Москвы и Киева «порождает цепные последствия во всем регионе и уже напрямую затрагивает нас здесь, в Республике Молдова».

Он потребовал от всех уполномоченных ведомств «действовать немедленно» и пообещал «прозрачность в принятии решений» и оперативное информирование населения.

Глава Национального центра управления кризисами Сергей Дьяконов уточнил, что «технические неисправности указывают на серьезное короткое замыкание, требующее специального вмешательства». На месте аварии в Вулканештах сейчас находится министр энергетики Дорин Жунгету, он участвовал в заседании правительства по видеосвязи.

В Минэнерго Молдовы сообщили, что пока ЛЭП обесточена, используются четыре альтернативные линии 110 кВ. «Существуют альтернативные маршруты, но ситуация остается нестабильной», — написала президент республики Майя Санду в соцсети Х.

Решение правительства о введении режима ЧП парламент рассмотрит на внеочередном заседании.

Гражданам рекомендовано экономить электроэнергию в часы пик, не перегружать приборы, заблаговременно зарядить телефоны и другие устройства, запастись альтернативными источниками освещения и воздержаться от использования лифтов при перебоях в электроснабжении.