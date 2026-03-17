Молдова обвинила Россию в атаке на комплекс ГЭС в районе украинского города Новоднестровск 7 марта, что, по заявлению ее властей, привело к разливам нефти в пограничную реку Днестр. В этой связи российского посла в Кишиневе Олега Озерова вызвали в МИД и вручили ноту протеста, сообщило ведомство на своей странице в Facebook*.

ТАСС в сообщении о вызове посла называет причиной «аварию на гидроэлектростанции», в которой Молдова обвиняет Россию.

Как отметили в молдавском МИД, Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% населения Кишинева. Разливы нефти создали «серьезные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения» страны, говорится в сообщении.

Судя по фото, которые сопровождают публикацию, в качестве доказательства послу продемонстрировали бутылку речной воды с черным нефтяным осадком.

«Республика Молдова решительно осуждает эту атаку <…>. Министерство иностранных дел подчеркивает, что подобные действия, имеющие серьезные трансграничные последствия, угрожают окружающей среде, безопасности водоснабжения и здоровью граждан Республики Молдова и недопустимы», — заявили в ведомстве.

С обвинениями против России ранее выступила президент Молдовы Майя Санду.

«Мы объявили экологическую тревогу и принимаем меры для защиты нашего народа. Россия несет полную ответственность», — написала она 15 марта в соцсети X.

Тогда же премьер страны Александр Мунтяну пояснил, что режим тревоги вводится на 15 дней, что дает возможность в течение этого периода вводить временные ограничения на забор и использование воды, чтобы предотвратить загрязнение систем водоснабжения.

Также, по его словам, это позволяет привлекать дополнительные ресурсы, в том числе использовать имущество из госрезервов и объектов, которые не находятся под прямым управлением правительства.

Еще ранее, 13 марта, Мунтяну сообщил, что Молдова обратилась за помощью к Евросоюзу «для быстрой мобилизации команд специалистов и необходимого оборудования для работы на Днестре», цитировало его местное издание NewsMaker.md. Как рассказал премьер, речь идет о предоставлении оборудования для улавливания, удержания и сбора нефтяных загрязнений из воды, а также мобильных станций для тестирования качества воды.

Власти Молдовы временно останавливали водоснабжение из Днестра в нескольких районах страны и во втором по величине городе Бельцы. Украина, со своей стороны, проводит работы по очистке Днестра.

Днестровская ГЭС и масляные пятна

В предутренние часы 7 марта украинские СМИ написали со ссылкой на мониторинговые паблики, что Новоднестровск, возле которого расположен Днестровский каскад ГЭС, подвергся массированной атаке ракетами и дронами. Это подтверждали некоторые российские военные блогеры, в сообщениях которых прямо говорилось, что целью удара, предположительно, была ГЭС.

После полудня 7 марта Минобороны в Москве отчиталось, что «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» ночью был нанесен «массированный удар высокоточным оружием большой дальности», а также ударными беспилотниками «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам».

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявило Минобороны. Конкретные районы ударов в сообщении не приводились.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины заявило, что пятна технических масел были обнаружены в реке 10 марта. Оно связало это с утечкой топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области «после ракетно-дроновой атаки РФ» на объекты энергетической инфраструктуры 7 марта.

Маслянистые пятна обнаружили на территории Черновицкой, Винницкой и Одесской областей вдоль реки, сообщала пресс-служба ведомства. Замглавы Минэкономики Ирина Овчаренко позднее пояснила в телеэфире, что речь не о сплошном пятне, а о скоплениях мелких маслянистых фрагментов, перемещающихся вниз по течению.

По словам Овчаренко, по результатам проб и анализов содержание нефтепродуктов в воде превышает норму примерно в 2,5 раза. При этом она отметила, что пока невозможно точно определить, являются ли они следами ракетного топлива или имеют другое техническое происхождение.

