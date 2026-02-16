Гражданина Узбекистана выдворили из России за то, что он пять раз в день совершал намаз (мусульманскую молитву) в комнате общежития при открытой двери. Его обвинили в миссионерской деятельности, совершенной иностранцем с нарушением закона о свободе совести и религиозных объединениях (ч. 5 ст. 5.26 КоАП), следует из сообщения пресс-службы Нижневартовского районного суда ХМАО.

Судя по карточке дела, постановление было принято 25 декабря прошлого года, в середине января оно вступило в законную силу. В опубликованном постановлении сказано, что Абдугоффору Абдубокиеву назначили штраф в размере 30 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы России. До исполнения наказания его поместили в Центр временного содержания для мигрантов в УМВД по Сургуту.

Как говорится в деле, суд среди прочего опирался на показания двух свидетелей — исповедующей православие комендантши общежития в Нижневартовске и соседа Абдубокиева по комнате.

По показаниям комендантши, в ходе своих проверок она «неоднократно видела», как приверженец ислама Абдубокиев в своей комнате «не закрывая дверь, на всеобщее обозрение, распространяя идеологию ислама, проводит религиозные обряды путем совершения намаза», говорится в судебном документе.

Женщина также заявила, что слышала, как мусульманин рассказывает о своей вере и религиозных убеждениях другим.

В качестве «подтверждения обстоятельств административного правонарушения» суд также принял показания соседа по комнате, который сообщил, что Абдубокиев совершает намаз в комнате, куда «имеют доступ третьи лица», и имеет среди личных вещей религиозную литературу и тетрадь, в которую что-то записывает от руки.

Полицейская профилактическая проверка общежития на производственной базе АО «ЕПРС» («Ермаковского предприятия по ремонту скважин») в Нижневартовске подтвердила «факт публичного осуществления религиозных обрядов <…> гражданами Республики Узбекистан, в том числе Абдубокиевым», сказано в тексте постановления. Они использовали «для публичной реализации своих обрядов предметы религиозного культа и религиозную литературу исламского характера», добавили в полиции.

Сам подсудимый рассказал суду, что начал глубоко изучать ислам пять лет назад. Он подтвердил, что совершал ежедневную пятикратную молитву в своей комнате, не закрывая дверь, так что проходящие люди могли его видеть. Также мужчина заявил, что проводил утренний намаз в присутствии других жильцов общежития во время проверки районной прокуратурой совместно с правоохранительными органами.

Действия гражданина Узбекистана квалифицировали как миссионерство, поскольку его молитвы носили «публичный характер». Суд пояснил, что миссионерскую деятельность по закону могут вести только представители религиозной организации или объединения, при этом иностранные граждане — только при наличии документов о государственной регистрации. Ни первому, ни второму требованию Абдубокиев не соответствовал, решил суд.

Иностранец отказался от услуг адвоката и «вину в совершении правонарушения признал», сказано в постановлении. Суд счел последнее смягчающим обстоятельством при вынесении решения.

Социальных связей, недвижимости и родственников с российским гражданством у гражданина Узбекистана в России не было. Суд постановил принудительно выдворить его из страны.

На прошлой неделе в Нижневартовске оштрафовали на 10 тыс. рублей водителя автобуса, который совершал намаз и не пускал в салон пассажиров, хотя на улице было 25 градусов мороза, сообщал URA.RU. Полиция и прокуратура занялись водителем после того, как в соцсетях распространились видео, снятые пассажирами. Компания-перевозчик отстранила водителя от работы.