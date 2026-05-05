Президент Румынии Никушор Дан прервал визит в Ереван на европейский саммит и вернулся в Бухарест на фоне новостей об отставке правительства своей страны. Об этом сообщает Antena 3 CNN.

Выступая перед прессой в своей резиденции во дворце Котрочень, Дан назвал демократическим решение парламента Румынии, проголосовавшего за вотум недоверия кабинету министров под руководством премьер-министра Илие Боложана.

За соответствующее предложение Социал-демократической партии (PSD), «Альянса за объединение румын» (AUR) и фракции «Мир — Румыния прежде всего» проголосовал 281 депутат при необходимом минимуме 233 голоса. По данным CNN, это самый высокий показатель в истории румынского парламента. Парламентарии отреагировали на результаты голосования бурными аплодисментами, передает телеканал. Боложан покинул здание парламента, не дожидаясь подсчета голосов. Резолюция о вотуме недоверия призывала остановить «план Боложана по уничтожению экономики, обнищанию населения и мошеннической продаже государственных активов», сообщает TVR.

Дан призвал жителей страны к спокойствию и объявил о начале формирования нового правительства. Он исключил сценарий досрочных выборов и возможность назначения премьер-министром Румынии бывшего кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску.

4 мая, накануне голосования по вотуму недоверия, Дан обратился с согражданам с посланием, заверив, что Румыния продолжит западный курс, «что бы ни случилось», и не прекратит функционировать. Выступая перед журналистами, президент подтвердил намерение сформировать прозападное правительство.

До формирования нового кабмина Боложан останется временным премьер-министром. Согласно законодательству, срок его полномочий не может превышать 45 дней. Временный премьер и его кабинет не могут вносить новые законопроекты и издавать указы, ограничиваясь актами, которые позволяют поддерживать повседневную работу администрации.

Президент Румынии должен предложить кандидатуру на пост премьер-министра. Дан вправе распустить парламент, если тот отклонит двух кандидатов подряд, и назначить досрочные выборы. При этом глава республики не может повторно выдвинуть кандидатуру Илие Боложана.