Президент Украины Владимир Зеленский, объявивший о режиме тишины в ночь на 6 мая, пытается «выставить капкан» для Москвы. Такое мнение выразил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Журналист обратил внимание, что за несколько часов до заявления о режиме тишины украинский лидер называл предложение российской стороны о перемирии в честь Дня Победы «тактическим обманом» и называл глупым решение «зачехлять стволы ради парада».

«Когда политик в течение одного дня занимает взаимоисключающие позиции, это не дипломатическая гибкость, а политические „наперстки“», — считает Коц.

По его мнению, Зеленский пытался поставить Москву перед ситуацией, из которой есть два выхода: согласиться на вариант Украины или отвергнуть его. В обоих случаях у Киева будет карт-бланш, рассуждает Коц.

Военкор добавил, что Зеленский не указал дату предполагаемого окончания режима тишины и угрожал ударами беспилотников по параду Победы в Москве. В предыдущие паузы — пасхальные, рождественские и гуманитарные — Минобороны России сообщало о нарушениях со стороны Киева, напомнил Коц.

По его мнению, у России есть три варианта ответа на предложение Зеленского о режиме тишины: согласиться, отвергнуть или проигнорировать. В первом случае Россия может предстать перед США и мировым сообществом «последовательной миротворческой стороной», а ответственность за любые нарушения автоматически будет возложена на Украину, пояснил Коц. Однако он усомнился, что нарушения со стороны Киева получат должное осуждение в мире.

При отказе от предложения Зеленского Россия столкнется с ударом по имиджу, продолжил Коц. Наиболее «изящным» вариантом он считает игнорировать инициативу Зеленского в публичном поле, так как это позволяет констатировать «политическую несостоятельность противника».

Подобная позиция, считает Коц, толкает украинскую сторону к тому, чтобы назвать конкретный период действия режима тишины, механизм его контроля и ответственность за нарушения. В противном случае Зеленский «расписывается в том, что его слова — просто „пост в интернете“», не имеющий политической силы, заключил военкор.

Минобороны России объявило перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы и пригрозило массированным ударом по центру Киева в случае провокаций со стороны Украины во время парада в Москве. В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России не нужна реакция украинской стороны для объявления перемирия.